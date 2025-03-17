為攻台做準備？共軍新型登陸駁船曝光 具超長登陸橋

網媒《香港01》引述外媒指出，中國大陸近期建造多艘新型登陸駁船（Landing Barge），引發國際軍事觀察人士關注。美國及法國軍事網站均指出，這些駁船的設計具有戰略價值，可能提升中共解放軍的兩棲登陸能力，甚至突破地形限制，為潛在的兩棲作戰提供更多可能性，未來或將用於登陸台灣。

觀察者網網引述美國軍事網站《戰區》（The War Zone）報導，近期在社交媒體流傳的一段影像顯示，三艘新型自升式駁船已部署至「未知海灘」，這些駁船外觀與2023年底衛星影像中發現的廣州廣船國際龍穴造船廠特種駁船相似。而國際軍事網站《海軍新聞》（Naval News）也在最新報導中指出，至少5艘類似登陸駁船正在建造當中，船上配備超長登陸橋，可供重型裝備直接上岸。

《海軍新聞》軍事專家H·I·沙頓（H I Sutton）分析，這批新型登陸駁船的最大特點是船首配置了一條長約120米的登陸橋，結構類似懸索橋，能夠支撐坦克、裝甲車等重型裝備直接從駁船行駛至岸上。此外，船尾則設有裝載坡道，可與滾裝渡輪（Ro-Ro Ferry）無縫對接，形成連續登陸作業鏈。

沙頓指出，由於台灣適合大規模登陸的灘頭有限，傳統觀點認為，中共解放軍若發動兩棲作戰，將受到地理條件限制。然而，這類新型駁船的出現，可能突破登陸限制，使解放軍具備更大範圍的登陸選擇，提升裝甲部隊快速登陸的能力。

據最新衛星影像顯示，這些駁船近期出現在南海中國大陸軍事基地，顯示中共解放軍可能已在測試駁船的登陸作戰能力。

另一方面，美國智庫新美國安全中心（CNAS）研究員湯姆·舒加特（Tom Shugart）則在社交媒體上表示，這些駁船可被視為「民用輔助登陸輸送平台」（T-LPT），即軍民兩用的登陸運輸工具。他指出，近期有三艘駁船已從廣船國際龍穴造船廠離開，另有三艘仍在建造中。

美國國防部稍早前在《中國軍力報告》亦提到，中共解放軍缺乏大規模登陸艦艇，但「中國可能透過動員民間運輸資源來彌補登陸艦不足」，包括使用大型滾裝船、商業駁船等作為登陸補給手段。

報導還提到，在2023年底的衛星圖片中，已發現廣船國際船廠內多艘自升式駁船處於不同建造階段。近期新影像則顯示，這些駁船可連接成長達850米的棧橋，有助於遠距離裝卸大型船艦貨物，進一步增強中國的兩棲運輸能力。

雖然大陸官方並未公開這些新型登陸駁船，但海外軍事專家普遍認為，這類技術在歷史上曾多次應用於軍事用途，例如二戰時期盟軍在諾曼第登陸時所使用的「桑樹港」（Mulberry Harbor）。

《戰區》網站則分析，這類自升式駁船的支架可以支撐在海床上，提高穩定性，減少惡劣天氣對作戰影響。這將能大幅提高車輛、物資和人員的輸送效率，但同時也可能成為「高價值目標」，更適合在第一波搶灘登陸後部署，以保障後續大規模部隊和補給投送。報道亦指出，這些駁船除了軍事用途外，未來也可能用於印太地區的海上行動，甚至在災害發生時提供人道救援與應急物資補給。

美國軍方官員早前曾評估，中共解放軍將在2027年或更早發動對台島的登陸作戰或其它形式的軍事行動，但近年此類判斷的提及次數減少。根據最新美軍智庫報告，解放軍在2030年代中期，才可能具備更大規模的兩棲作戰能力，但仍需持續觀察其後續發展。