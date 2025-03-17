賴總統上任後 國軍這個部隊成中共「懲獨」首要目標

中共國安部17日再度曝光我方四名資通電軍現役人員身分，並威脅將依據大陸《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》有關規定，對四人採取一切必要的懲治措施並終身追責，而這已是中共國安部近半年來第二度曝光我資通電軍現役人員，顯示資通網軍已成當前中共「懲獨」的首要目標。

中共國安部稱，「台灣資通電軍自2017年6月成立以來，便充當『台獨』分裂勢力的爪牙，無所不用其極地對大陸開展網絡攻擊滲透活動。國家安全機關堅定捍衛國家安全，堅決打擊台灣資通電軍網絡謀『獨』、網絡間諜活動，撤查幕後黑手，肅清危害隱患。」

中共國安部稱17日公布台灣現任資通電軍網絡戰聯隊網絡環境研析中心林姓負責人、資通電軍網絡戰聯隊網絡環境研析中心戰隊蔡姓隊長、資通電軍網絡戰聯隊網絡環境研析中心粘姓現役人員、資通電軍網絡戰聯隊網絡環境研析中心王姓現役人員等四人的相片、全名、出生年月日以及台灣身分證號碼。

去年9月23日，中共國安部首度公布台灣資通電軍羅姓、洪姓、廖姓三名現役人員，並稱已依法對三人立案偵查。三人也成為去年6月21日，大陸最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部連袂發布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」後，中共公開宣示懲獨的第一案。

相較於去年僅公布三人姓名和相片，中共國安部此次公布四名台灣資通電軍四名現役人員的資料更為詳盡，顯示對我方資通電軍已有更進一步的掌握。

中共去年在賴清德總統就職滿月後，於6月21日公布《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，聲稱該「意見」是根據大陸《反分裂國家法》和《刑法》、《刑事訴訟法》等法律規定，對依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的總體要求、定罪量刑標準和程序規範等作出具體規定，為司法辦案提供明確指引。

根據這份「懲獨意見」，涉犯大陸「分裂國家罪」危害特別嚴重、情節特別惡劣的，可判處死刑；對台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家的犯罪行為不受追訴期限的限制，且可採「缺席審判」。