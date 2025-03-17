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「靠軍工吃軍工」 中航工業前董座譚瑞松被捕

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國航空工業集團有限公司前黨組書記、董事長譚瑞松涉嫌貪汙、受賄被批准逮捕。（圖／取自央視新聞）
中國航空工業集團有限公司前黨組書記、董事長譚瑞松涉嫌貪汙、受賄被批准逮捕。（圖／取自央視新聞）

大陸最高人民檢察院公告，中國航空工業集團有限公司前黨組書記、董事長譚瑞松涉嫌貪汙、受賄一案，經大陸國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌貪汙罪、受賄罪對譚瑞松作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

去年8月30日，中央紀委監委通報，譚瑞松涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

當時的通報指控譚瑞松接受可能影響公正執行公務的宴請，在職工錄用等方面為他人謀取利益，違規收受禮金，搞權色交易。通報並稱其「靠軍工吃軍工」，侵吞巨額公共財物；將公權力異化為謀取個人私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業改制併購、承攬工程項目、職工錄用等方面謀利，並非法收受巨額財物。

中國航空工業集團有限公司是由中共中央管理的國有特大型企業，集團設有航空武器裝備、軍用運輸類飛機、直升機、機載系統、通用航空、航空研究、飛行試驗、航空供應鏈與軍貿、專用裝備、汽車零部件、資產管理、金融、工程建設等產業，下轄100餘家成員單位，員工約40萬人。

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