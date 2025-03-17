巴拿馬運河爭議之際 中共官方代表團到訪巴拿馬

在香港首富李嘉誠旗下的長江和記計劃將巴拿馬運河港口出售給美國財團引發爭議之際，中共代表團於近日訪問巴拿馬。據新華社報導，3月14日至15日，中共中央對外聯絡部副部長馬輝率中共代表團訪問巴拿馬，會見巴主要政黨領導人，同智庫學者等座談。

馬輝表示，中方願同巴政黨、智庫加強交流，增進相互了解和信任，鞏固中巴友好關係民意基礎。巴方表示，願深化雙方友好交往，凝聚合作共識，推動巴中友好事業持續發展。

今年2月，巴拿馬總統穆里諾宣布，巴拿馬正式退出中國的「一帶一路」基礎建設計劃。美國國務卿魯比歐此前警告，如果巴拿馬政府不立即終止中國大陸對巴拿馬運河的影響力，美國將對巴拿馬採取行動。巴拿馬隨即承諾，「一帶一路」合作協議到期後不會同中國續簽，甚至考慮提前終止協議。

長和集團3月初宣布以228億美元，向貝萊德等美資組成的財團悉數出售在23個國家營運的43個港口權益，包括巴拿馬港口90%權益。

長和聯席董事總經理陸法蘭強調，這項交易純粹是商業考量，無關政治。但親北京的香港《大公報》兩度發文批評此舉，形容有關交易並非「普通商業行為」，並不點名告誡李嘉誠，選擇與美國政客共舞或可賺錢，「但最終是沒有前途，更會背上歷史罵名」。