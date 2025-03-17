人民日報再批賴17條 強調綜合運用各種措施強化反獨

針對賴清德總統13日公布的「國安17條」，中共中央黨報人民日報海外版17日發表題為「正告賴清德之流，玩火者必自焚！」的評論員文章強調，中國大陸將通過綜合運用政治、經濟、軍事、外交、法律、輿論等措施，強化反台獨鬥爭的全方位布局，展現反對台獨分裂、維護國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

人民日報15日就曾發表題為「『綠恐謀獨』，自取滅亡」的文章，形容賴總統的「國安17條」「是徹頭徹尾的『綠恐謀獨』，是對『九二共識』的全面否定，是對兩岸交流的全面隔絕」。

這篇文章並警告，「任何人任何勢力都不要妄想把台灣從中國分裂出去，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」

17日的文章則表示，自賴總統去年5月上台後，「持續鼓吹『互不隸屬』的『新兩國論』，強推兩岸『脫鉤斷鏈』，誣指大陸是『全球和平穩定最大的戰略挑戰』，叫囂『全民防衛』，企圖把2,300多萬台灣民眾綁上『台獨戰車』」。

人民日報指出，賴總統的「國安17條」「殺氣騰騰，蓄意製造『寒蟬效應』」；「旨在轉移近期台積電拱手送人等輿論焦點和支持度持續下滑等施政困境，為民進黨發動『大罷免』添油加火，奪回台灣地區立法機構控制權」；「為實現一黨一己之私，不惜鋌而走險讓台灣社會進入『準戒嚴』狀態」。

文章最後並稱，「在此正告賴清德之流，玩火者必自焚，凡是搞『台獨』分裂的人，結果只能是粉身碎骨。」