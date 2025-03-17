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何立峰晤美前財長鮑爾森 討論中美經貿關係等

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中央財辦主任何立峰16日在北京會見美國前財政部長鮑爾森。（新華社）
中央財辦主任何立峰16日在北京會見美國前財政部長鮑爾森。（新華社）

就在外媒一度懷疑缺席多項會議疑失勢後，新華社報導，中共中央政治局委員、中央財辦主任何立峰昨日在北京會見美國前財政部長鮑爾森，雙方就中美經貿關係、全球經濟等交換看法。

何立峰表示，中國經濟保持回升向好勢頭，創新驅動發展成效顯著，市場預期持續改善，大陸國內需求潛力和內循環空間巨大，新發展格局正在加快形成，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，前景依然十分光明。

鮑爾森稱，美中關係十分重要，綠色轉型是大勢所趨，保爾森基金會願繼續為美中關係穩定和綠色低碳發展貢獻積極力量。

鮑爾森2006年6月獲時任美國總統布希提名為財政部長，至2009年1月16日卸任。鮑爾森與北京當局關係一向良好，是華盛頓對華交往派的代表人物之一。川普第一任上任時，北京曾多次邀請鮑爾森和季辛吉等友華人士到大陸訪問商量對策，但沒有得到什麼良好結果。

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