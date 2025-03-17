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胡錫進：美國之音被癱瘓「大快人心」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
川普政府15日強制逾千名美國之音（VOA）等國營媒體員工停職休假。（路透）
川普政府15日強制逾千名美國之音（VOA）等國營媒體員工停職休假。（路透）

大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在社交平台發文稱，隸屬美國國際媒體署的美國之音等機構被癱瘓，真是「大快人心」。他相信中國人都樂見美國反華意識形態堡壘從內部被攻破，作鳥獸散。

胡錫進3月16日在個人微博寫道，美國之音開辦於1942年，是二戰的重要宣傳工具，鼓舞了前線美軍和盟國的鬥志。二戰之後，它迅速成為美國支持冷戰的最重要輿論陣地。到本世紀初，美國之音使用多達53種語言，每周播出數千個節目。在面向中國的廣播中，美國之音除了普通話，一度還曾使用閩南方言和粵語。

胡錫進追溯美國之音的影響時稱，美國之音對中國的高校學生產生了多麼惡劣的影響，誤導大家對時局的認知，後來發現美國之音對世界其他地區事務的插手同樣活躍，由於不受任何阻攔，影響甚至更大。美國之音就是華盛頓推行霸權主義的輿論先鋒，自由亞洲電台、自由歐洲電台也是同樣的角色。

胡錫進因此在貼文開頭寫道：「美國之音癱瘓了！還有那個對中國同樣惡毒的自由亞洲電台。這真是大快人心。 」

胡錫進最後說，網路的浪潮和美國國內政治鬥爭共同導致了美國國際媒體署與美國之音和自由亞洲電台等的分崩離析。無論這一切是怎麼發生的，他相信中國人都樂見美國反華意識形態堡壘從內部被攻破，作鳥獸散。

美國總統川普上星期五（14日）晚間簽署行政命令，縮減主管美國之音的美國國際媒體署，以及另外六個聯邦部門的開支。美國之音1,300多名記者、製片人和助理於上星期六（15日）被安排休假，美國國際媒體署還終止對隸屬的自由歐洲電台和自由亞洲電台的資助。

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