快訊

LINE出包快更新！「自動備份頻率」異常 聊天記錄恐全消

雲云科技殺人董座曾志新今出院 中午到分局警詢釐清行凶動機

擅自為台積電加碼？ 川普稱台積電擬投資美國2千億美元

聽新聞
0:00 / 0:00

何立峰見美前財長保爾森 強調中國經濟前景依然光明

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸國務院副總理何立峰16日在北京會見美國前財政部長保爾森，強調中國經濟前景依然十分光明。（新華社）
大陸國務院副總理何立峰16日在北京會見美國前財政部長保爾森，強調中國經濟前景依然十分光明。（新華社）

據新華社報導，中共中央政治局委員、中央財辦主任何立峰16日在北京會見美國前財政部長保爾森（Henry Paulson），雙方就中美經貿關係、全球經濟等交換看法。

報導稱，何立峰表示，中國經濟保持回升向好勢頭，創新驅動發展成效顯著，市場預期持續改善，國內需求潛力和內循環空間巨大，新發展格局正在加快形成，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，前景依然十分光明。

保爾森表示，美中關係十分重要，綠色轉型是大勢所趨，保爾森基金會願繼續為美中關係穩定和綠色低碳發展貢獻積極力量。

何立峰同時也是現在大陸國務院副總理。保爾森原為高盛公司董事長，2006年6月獲時任美國總統布希提名為財政部長，至2009年1月16日卸任。保爾森與北京當局關係一向良好，是華盛頓對華交往派的代表人物之一。

美中關係

延伸閱讀

陸外交部：美方如何包裝 都掩蓋不了遏制打壓中國企圖

美財長貝森特：川普有信心在他任內 習近平不會動台灣

美財長：墨西哥打算加入關稅戰 對中國徵收與美國相同的關稅

美國財長將與大陸副總理通話 敦促平衡經濟增加消費

相關新聞

陸國安部再曝我四名資通電軍個資 控「台獨網軍」

大陸持續曝光對我國防部資通電軍，或所謂「台諜」的查處情況。今天，大陸國家安全部發文公開了四名男性的照片、姓名，甚至「台灣...

反制賴17條 陸國安部公布台灣資通電軍4人身分揚言追責

在賴清德總統上周四公布「國安17條」後，大陸國安部今日上午在微信公眾號發布題為「台資通電軍『倚網謀獨』終是死路一條」的文...

川普血洗美國之音 胡錫進：「大快人心」

川普政府15日強制逾千名美國之音（VOA）等國營媒體員工停職休假。大陸環球時報前總編輯胡錫進隨即於16日晚間在個人微博和...

何立峰見美前財長保爾森 強調中國經濟前景依然光明

據新華社報導，中共中央政治局委員、中央財辦主任何立峰16日在北京會見美國前財政部長保爾森（Henry Paulson），...

《哪吒2》賣翻卻沒進台灣 兩岸電影交流難在哪？

大陸動畫電影《哪吒2》在台上映相關問題，成為兩岸官方近期的爭執點之一。在大陸國台辦與大陸國家電影局表態後，我文化部長李遠稱《哪吒2》根本沒來申請，看似荒謬的鬧劇，背後其實也是兩岸電影交流制度長久積累下的困境。

富察傳遭祕密起訴 海基會關注

八旗文化總編輯富察（李延賀）二○二三年三月在上海被國安單位拘捕，將屆兩年，最新消息傳出已在日前遭祕密起訴，大陸法院目前尚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。