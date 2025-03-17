何立峰見美前財長保爾森 強調中國經濟前景依然光明

據新華社報導，中共中央政治局委員、中央財辦主任何立峰16日在北京會見美國前財政部長保爾森（Henry Paulson），雙方就中美經貿關係、全球經濟等交換看法。

報導稱，何立峰表示，中國經濟保持回升向好勢頭，創新驅動發展成效顯著，市場預期持續改善，國內需求潛力和內循環空間巨大，新發展格局正在加快形成，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，前景依然十分光明。

保爾森表示，美中關係十分重要，綠色轉型是大勢所趨，保爾森基金會願繼續為美中關係穩定和綠色低碳發展貢獻積極力量。

何立峰同時也是現在大陸國務院副總理。保爾森原為高盛公司董事長，2006年6月獲時任美國總統布希提名為財政部長，至2009年1月16日卸任。保爾森與北京當局關係一向良好，是華盛頓對華交往派的代表人物之一。