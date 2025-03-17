陸國安部再曝我四名資通電軍個資 控「台獨網軍」
大陸持續曝光對我國防部資通電軍，或所謂「台諜」的查處情況。今天，大陸國家安全部發文公開了四名男性的照片、姓名，甚至「台灣身分證號」，稱他們都是台灣「資通電軍」現役成員，指控他們是「台獨網軍」，表示陸方堅決打擊網路謀獨、網路間諜活動，並已查獲數十個針對大陸的網攻平台。
大陸國家安全部官方微信公眾號17日發文，指控台灣資通電軍自2017年6月成立以來，充當「台獨」分裂勢力的爪牙，無所不用其極地對大陸展開網絡攻擊滲透活動。
文章稱，大陸國家安全機關堅定捍衛國家安全，堅決打擊台灣資通電軍網絡謀「獨」、網絡間諜活動，徹查幕後黑手，肅清危害隱患。
大陸國安部還表示，已鎖定了多名「參與策劃、指揮及實施人員」的身份訊息，並在文中公布了林、蔡、粘、王四人的照片，以及性別、出生年月日、台灣身分證號等個資，表示他們都是台灣「資通電軍網絡戰聯隊網絡環境研析中心」的現役人員，其中有一人是負責人、一人是戰隊隊長。
大陸國家安全部文章稱，台灣資通電軍專門組建網絡戰聯隊，並雇傭社會黑客、網安公司作為外協力量，執行民進黨當局下達的網絡作戰指令，展開竊密、破壞、反宣活動。
文章還列舉台灣資通電軍的慣用手段、指控資通電軍誤導大陸和台灣民眾認知，和自2023年起，以「匿名者64」組織等名義，在網絡社交媒體平台散布虛假消息等。但大陸國安部強調，台灣資通電軍的安全防護措施如「皇帝的新衣」，在大陸國家安全機關調查下一觸即潰，並稱以順藤摸瓜，查獲資通電軍在用的數十個網攻平台等。
大陸國家安全部最後還說，正告「台獨」網軍頭目分子，「台獨」分裂活動是一條不歸路，大陸將依據懲獨22條，對「台獨」分裂勢力採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。
去年八月，大陸國安部曾宣稱，「連續破獲千餘起台灣間諜竊密案件」，後又在同年九月，發文指控台灣資通電軍對大陸展開網路攻擊，包括駭客組織「匿名者64」，當時也公布了三名疑我資通電軍人員的個人資料，表示陸方已進行立案偵查。
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