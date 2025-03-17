反制賴17條 陸國安部公布台灣資通電軍4人身分揚言追責

在賴清德總統上周四公布「國安17條」後，大陸國安部今日上午在微信公眾號發布題為「台資通電軍『倚網謀獨』終是死路一條」的文章，直接公布現任資通電軍網絡戰聯隊網絡環境研析中心林姓負責人等四人的全名、相片、出生年月日及台灣身分證字號，並揚言將依大陸「懲獨意見」終身追責。

文章稱，台灣資通電軍自2017年6月成立以來，便充當台獨分裂勢力的爪牙，無所不用其極地對大陸開展網絡攻擊滲透活動。大陸國家安全機關堅定捍衛國家安全，堅決打擊台灣資通電軍網絡謀獨、網絡間諜活動，徹查幕後黑手，肅清危害隱患。

大陸國安部17日公布台灣資通電軍四名現役人員身分分別：資通電軍網絡戰聯隊網絡環境研析中心林姓負責人、資通電軍網絡戰聯隊網絡環境研析中心戰隊蔡姓隊長、資通電軍網絡戰聯隊網絡環境研析中心粘姓現役人員、資通電軍網絡戰聯隊網絡環境研析中心王姓現役人員。

文章稱，台灣資通電軍專門組建網絡戰聯隊，並雇傭社會黑客、網安公司作為外協力量，執行民進黨當局下達的網絡作戰指令，開展竊密、破壞、反宣活動。

大陸國安部表示，台灣資通電軍慣用的手段包括：滲透大陸水、電、氣、熱、通信、聯網攝像頭等關鍵信息基礎設施；向大陸黨政軍企重點單位發送釣魚和反宣電子郵件；盜取網絡直播平台、聯網電子顯示屏、IP網絡對講廣播系統或門戶網站的登錄帳號密碼，獲取控制權後插播反宣音視頻或張貼反宣圖片；潛伏在主流社交媒體平台，豢養大量「機器人」帳號，伺機散布虛假消息、操縱輿情走向，誤導大陸和台灣民眾認知，監控打壓島內異見人士。

文章指出，自2023年起，又以「匿名者64」組織等名義，在網絡社交媒體平台散布虛假消息，竭力為民進黨當局謀獨行徑張目。「資通電軍難改吹噓本性，將僥倖控制的個別名不見經傳的小網站宣傳為重要『戰果』，甚至還不乏捏造本就不存在的網站濫竽充數。」」

大陸國安部表示，在網絡攻擊活動中，台灣的資通電軍大量使用蟻劍、冰蠍、Metasploit、Quasar等開源工具，但其安全防護措施猶如「皇帝的新衣」，在大陸國家安全機關強力調查下「一觸即潰」、暴露無遺。近期，國家安全機關已順藤摸瓜，查獲資通電軍在用的數十個網攻平台，發現其針對大陸重要領域實施攻擊竊密的新動向，並全部核查處置，斬斷竊密「黑手」。

大陸國安部並警告「台獨網軍頭目分子」，「將依據《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》有關規定，對『台獨』分裂勢力採取一切必要的懲治措施，依法終身追責」。