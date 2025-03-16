美國之音自由亞洲電台停擺 陸異議人士發聲籲挽留

川普政府強制美國國際媒體署旗下美國之音、自由亞洲電台等國營媒體的新聞從業人員停職休假，引起中國部分異議人士震驚，擔心這兩家媒體走向關閉，紛紛透過管道表達反對，並呼籲美國總統川普留下這兩家帶給中國民眾真實聲音的媒體。

據自由亞洲電台（RFA）內部收到的反映，中國知名獨立記者高瑜今天發信表示，她聽到VOA（美國之音）和RFA要被關閉的消息極為震驚，這是中國眾多聽眾感到十分不理解的事情，他們冒著危險翻牆收聽美國為二戰和中國「六四」屠殺設立的這兩家電台，就是為了收聽真實的聲音。

高瑜指出，她作為中國的一名「政治犯」，一直受到這兩個電台的關注，對她個人是莫大的聲援和關注，使她獲得巨大的精神力量，這種力量是她身居北京保持人格獨立，為維護人權與中共政權進行不懈鬥爭的巨大支持。2023年9月，北京市公安局國保找她談話，點名的就是要她不再接受VOA和RFA採訪，被她拒絕。

她強調，倘若關閉這兩家電台，這是「讓中國人民痛，讓中共政權快」的事情。「不是讓美國更加偉大，而是讓中共政權更加偉大」，讓他們更加無所顧忌的殘害人民和異議人士，使得他們的謊言宣傳在世界上更加暢通無阻。

高瑜說，此時關閉美國具有巨大影響力，令中共政權忌憚的兩家電台，如同自斷其臂，把輿論戰場拱手出讓給中共獨裁政權。而「讓美國更加偉大」，就是讓美國對人類的文明和進步具有更大的影響，希望川普（Donald Trump）總統能保留這兩家有光輝歷史的電台，讓他們「創造出更加偉大的歷史」。

旅外學者司令表示，RFA在過去相當長的時期向中國等亞洲威權主義國家，填補了民眾獲取真實資訊方面的巨大空白。特別是向藏人、維吾爾人、廣大訪民及遭到中國當局迫害的政治犯們提供了寶貴的新聞資訊和評論，很多時候是他們所能聽到的唯一的希望。

司令指出，白宮作出的這一決定，最高興看到的就是中國政府，這將使亞洲新聞自由的天平「全面倒向專制政府一側」，因為專制國家每年耗資數十億美元以圖擴大在世界的影響力，最終損害的將是美國幾百年來的立國根基和國家利益。

中國三聚氰胺毒奶粉事件受害兒童家長郭利表示，聽到RFA可能被關閉的消息，讓他感到很震驚也很難過，因為RFA幫助了很多在某些地區無法發聲的人，讓他們知道自己的基本權力，RFA就曾持續追蹤報導他10餘年間為女兒維權的經歷。他感覺，關閉RFA是個「愚蠢的決定」。