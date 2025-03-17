中歐建交50年 習近平不去中歐峰會

今年是中國大陸與歐盟建交五十周年，大陸外長王毅日前在兩會記者會上強調，歐洲可成為北京信任的夥伴，但根據英國金融時報報導，歐盟為中歐建交半世紀，邀請大陸國家主席習近平前往布魯塞爾參加中歐峰會，遭到習近平婉拒，中方預計依例由國務院總理李強出席中歐峰會。

美國總統川普重返白宮後，美中俄及歐盟關係重新洗牌，加上俄烏停戰談判尚未明朗，北京在俄羅斯和歐盟之間角色尷尬，儘管歐盟發出邀請，但有分析認為，習近平此時訪歐可能面臨不確定的外交風險，相對來說，由李強按慣例出席中歐峰會，是北京較能接受的選項。

綜合金融時報和路透報導，知情人士指出，中國方面告訴歐盟官員，李強將出席峰會，並在布魯塞爾與歐洲理事會主席柯斯塔，及歐盟執委會主席范德賴恩會面。

報導指出，中歐峰會傳統上在布魯塞爾和北京輪流舉辦。知情人士說，中方通常由國務院總理出席在布魯塞爾舉行的峰會，而習近平則會出席在北京舉辦的峰會。但歐盟認為，今年的峰會適逢中歐建交半世紀，非常重要，中國國家主席應該出席。

儘管中方已初步回絕歐盟邀請習近平的提議，但中歐雙方都表示，邀請習到布魯塞爾出席中歐峰會的協商仍在繼續，而歐方受到的冷遇，證實了歐盟許多人的觀點，面對美國總統川普對多邊世界秩序的攻擊，北京除了發表中歐需要合作的積極倡議外，不會採取具體行動。

對歐方邀請習近平出席峰會，中國大陸外交部僅表示「沒有可提供的任何訊息」。一名歐盟官員則表示，關於今年中歐峰會日期和代表級別的非正式討論，正在進行中。

報導提及，今年的中歐峰會正值中歐關係特別敏感的時期。自二○二二年俄羅斯入侵烏克蘭以來，中歐之間的緊張關係加劇，歐盟指責北京支持俄羅斯，並對中方進口的電動車以獲得政府補貼為由加徵關稅。

針對中歐關係，中國大陸外交部長王毅日前在全國人大會議外交主題記者會上強調，一個健康穩定的中歐關係，不僅將成就彼此，還將照亮世界。中國對歐洲仍抱持信心，也相信歐洲可以成為中國信任的夥伴。