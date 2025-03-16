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八旗總編輯富察傳已遭大陸秘密起訴 海基會回應了

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
八旗文化總編輯富察（李延賀）在上海被國安單位拘捕將屆2年，最新消息傳出已在日前遭祕密起訴。海基會16日表示，將持續關注案件後續發展，也會配合政府指示及家屬需求，提供必要協助。（圖／取自臉書）
八旗文化總編輯富察（李延賀）在上海被國安單位拘捕將屆2年，最新消息傳出已在日前遭祕密起訴。海基會16日表示，將持續關注案件後續發展，也會配合政府指示及家屬需求，提供必要協助。（圖／取自臉書）

八旗文化總編輯富察（李延賀）2023年3月在上海被國安單位拘捕，將屆2年，最新消息傳出已在日前遭祕密起訴，大陸法院目前尚未宣判。海基會16日表示，將持續關注案件後續發展，也會配合政府指示及家屬需求，提供必要協助。

海基會16日透過書面回應，本案自案發以來，海基會即依據政府指示，並尊重家屬意願，及時提供協助。未來，海基會仍將持續關注案件後續發展，也會配合政府指示及家屬需求，提供必要協助。

來台多年的富察已取得台灣身分，於2023年3月底返回上海探親、處理戶籍註銷事宜，後來失聯。大陸國台辦發言人朱鳳蓮同年4月26日證實，由於富察涉嫌從事危害國家安全的活動，正在接受國家安全機關調查。時任大陸國台辦發言人馬曉光同年5月17日表示，上海市國家安全局依法對涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動的犯罪嫌疑人李延賀採取刑事強制措施，相關案件正在進一步辦理中。

富察遭大陸拘捕滯留近2年來杳無音信。今年2月，大陸最高人民檢察院公開將富察及另一名台灣社運人士楊智淵列為「重大危安案件」。陸委會副主委梁文傑2月27日表示，楊智淵、富察被當成指標性案例宣傳，楊智淵已經被判刑，若照這樣的宣傳口徑來看，富察恐也會被判刑。

楊智淵於2022年8月被以「長期從事台獨分裂活動、涉嫌危害國家安全」罪名遭浙江溫州國安局實施刑事拘傳審查，去年8月底被以「分裂國家」罪名判刑9年。

國台辦 國安局 富察 楊智淵 海基會

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