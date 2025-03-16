中歐建交50周年 英媒：習近平婉拒赴歐參加紀念峰會

今年是中國大陸與歐盟建交50周年，布魯塞爾晚些時候將舉行中歐峰會。英國金融時報16日報導，大陸國家主席習近平婉拒訪問布魯塞爾，參加紀念中歐建交50周年峰會的初步邀請。

報導引述2名知情人士指出，北京方面告訴歐盟官員，峰會將由大陸國務院總理李強出席，並在布魯塞爾與歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）以及歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面。

報導指出，歐中峰會通常由布魯塞爾及北京輪流舉辦，大陸國務院總理通常會出席在布魯塞爾舉行的峰會，不過時值歐盟與中國大陸建交50周年，歐盟官員認為，這場峰會對中歐建交半世紀有重要意義，習近平應該親自出席。

報導稱，儘管中歐雙方仍在談判，在面臨川普打擊多邊世界秩序之際，大陸除了在言詞上表明雙方必須合作之外，不會採取更多具體行動，這坐實了歐盟官員的看法。

2023年12月，第24次中國—歐盟領導人會晤在北京舉行，習近平當時會見了歐盟理事會主席米歇爾和歐盟執委會主席馮德萊恩。會晤則由李強、米歇爾和馮德萊恩共同主持。

大陸外交部長王毅月初在全國人大會議外交主題記者會上強調，一個健康穩定的中歐關係，不僅將成就彼此，還將照亮世界。大陸對歐洲仍抱持信心，也相信歐洲可以成為大陸信任的夥伴。