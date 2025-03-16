快訊

日夜溫差大！愈晚愈冷北台降到12度 氣象署：冷到這時最低探10度

家寧疑買網軍！多篇洗版文「1句話露陷」 網酸：複製都不用修改

台61西濱快有馬賽跑！ 4匹在後龍段奔跑1公里攔回、用路人驚呼連連

聽新聞
0:00 / 0:00

中歐建交50周年 英媒：習近平婉拒赴歐參加紀念峰會

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
英國金融時報16日報導，大陸國家主席習近平婉拒訪問布魯塞爾，參加紀念中歐建交50周年峰會的初步邀請。圖為2023年12月，第24次中國—歐盟領導人會晤在北京舉行，習近平會見了歐盟理事會主席米歇爾(左)和歐盟執委會主席馮德萊恩(右)。（新華社）
英國金融時報16日報導，大陸國家主席習近平婉拒訪問布魯塞爾，參加紀念中歐建交50周年峰會的初步邀請。圖為2023年12月，第24次中國—歐盟領導人會晤在北京舉行，習近平會見了歐盟理事會主席米歇爾(左)和歐盟執委會主席馮德萊恩(右)。（新華社）

今年是中國大陸與歐盟建交50周年，布魯塞爾晚些時候將舉行中歐峰會。英國金融時報16日報導，大陸國家主席習近平婉拒訪問布魯塞爾，參加紀念中歐建交50周年峰會的初步邀請。

報導引述2名知情人士指出，北京方面告訴歐盟官員，峰會將由大陸國務院總理李強出席，並在布魯塞爾與歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）以及歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面。

報導指出，歐中峰會通常由布魯塞爾及北京輪流舉辦，大陸國務院總理通常會出席在布魯塞爾舉行的峰會，不過時值歐盟與中國大陸建交50周年，歐盟官員認為，這場峰會對中歐建交半世紀有重要意義，習近平應該親自出席。

報導稱，儘管中歐雙方仍在談判，在面臨川普打擊多邊世界秩序之際，大陸除了在言詞上表明雙方必須合作之外，不會採取更多具體行動，這坐實了歐盟官員的看法。

2023年12月，第24次中國—歐盟領導人會晤在北京舉行，習近平當時會見了歐盟理事會主席米歇爾和歐盟執委會主席馮德萊恩。會晤則由李強、米歇爾和馮德萊恩共同主持。

大陸外交部長王毅月初在全國人大會議外交主題記者會上強調，一個健康穩定的中歐關係，不僅將成就彼此，還將照亮世界。大陸對歐洲仍抱持信心，也相信歐洲可以成為大陸信任的夥伴。

北京 國務院 布魯塞爾 歐盟 習近平

延伸閱讀

兩會後首次「元首外交」 習近平擬在28日晤頂級外企CEO

宋濤：「反分裂法」清晰劃出以非和平方式制止台獨的紅線

川習在美生日峰會？ 中國擔心澤倫斯基遭圍攻重演

阿里蔡崇信：習近平晤民企座談會 重要性被低估了

相關新聞

「對台軍事要角」缺席反分裂法座談 中共軍委副主席未出現…網上傳聞不斷

中共日前在北京舉行《反分裂國家法》實施20周年座談會，根據官方媒體報導和相關新聞畫面，解放軍是由共中央軍事委員會委員、軍...

中歐建交50周年 英媒：習近平婉拒赴歐參加紀念峰會

今年是中國大陸與歐盟建交50周年，布魯塞爾晚些時候將舉行中歐峰會。英國金融時報16日報導，大陸國家主席習近平婉拒訪問布魯...

被捕將屆2年…「富察」傳遭秘密起訴 海基會：持續關注並提供必要協助

八旗文化總編輯富察（李延賀）被上海國安單位拘捕將屆2年，傳出已遭秘密起訴。海基會今天表示，持續關注案件發展，並按家屬需求...

殲15在海南「頭下尾上」撞地炸出火球 飛行員跳傘獲救

中國解放軍海軍所屬的一架殲15戰鬥機15日傳出墜機意外，根據目擊民眾拍攝到的畫面顯示，這架飛機幾乎是以頭下尾上的方式，近...

美中探索火星競賽 中國時間表出爐：拚2030年前後取土壤返回

中國探月工程總設計師、中國工程院院士吳偉仁日前表示，中國將在未來幾年內去火星挖取土壤。另據報導，中國已就天問三號火星探測...

中國兩會未通過民營經濟促進法 分析指內部存在分歧

日前結束的中國全國兩會並未通過備受矚目的民營經濟促進法草案，出乎外界預料。分析認為這個情形顯示，中國內部對於經濟政策的方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。