被捕將屆2年…「富察」傳遭秘密起訴 海基會：持續關注並提供必要協助

八旗文化總編輯富察（李延賀）被上海國安單位拘捕將屆2年，傳出已遭秘密起訴。海基會今天表示，持續關注案件發展，並按家屬需求提供必要協助。

富察2023年3月底在上海被捕後，官方至今未對外宣布案情處理進度，也久未提及其審理情況。中國最高人民檢察院副檢察長苗生明於2月底表示，已依法辦理「李某賀煽動分裂國家案等重大危安案件」，近期更傳出已經遭「秘密起訴」。

針對富察案的相關傳聞與情形，海峽交流基金會（海基會）今天以書面回覆中央社時表示，自案發以來，海基會即依據政府指示，並尊重家屬意願，及時提供協助。未來，仍將持續關注案件後續發展，也會配合政府指示及家屬需求，提供必要協助。

富察案被中國列為「重大危安案件」，陸委會於2月底的記者會時曾表示「被當作指標性宣傳案例」。

富察2023年3月底在上海被拘捕後，時任大陸國台辦發言人馬曉光5月17日在例行記者會上表示，上海市國家安全局依法對涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動的犯罪嫌疑人李延賀採取刑事強制措施，相關案件正在進一步辦理中。