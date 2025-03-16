聽新聞
0:00 / 0:00
「對台軍事要角」缺席反分裂法座談 中共軍委副主席未出現…網上傳聞不斷
中共日前在北京舉行《反分裂國家法》實施20周年座談會，根據官方媒體報導和相關新聞畫面，解放軍是由共中央軍事委員會委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立代表出席。曾任解放軍東部戰區司令員、被視為是中共對台軍事要角的中共中央軍委副主席何衛東並未出席，引發外界關注。
2020年5月29日，《反分裂國家法》實施15周年座談會在人民大會堂舉行時，時任中共中央軍委副主席許其亮曾出席座談會，並由時任中央軍委聯合參謀部參謀長李作成在座談會上發言。
根據大陸官方媒體報導，14日舉行的《反分裂國家法》實施20周年座談會，軍方由劉振立代表出席，並由東部戰區司令員林向陽在座談會上發言。
《人民日報》次日刊發林向陽的發言摘編。林向陽稱，解放軍錨定實現建軍一百年奮鬥目標，大力深化國防和軍隊改革，加快推進現代化建設步伐，全面加強實戰化聯合演訓，一大批大國重器相繼列裝，打贏信息化智能化戰爭的能力顯著提升，足以應對台獨分裂和外部干涉帶來的一切威脅和挑戰。
林向陽並表示，「如果台獨分裂分子一意孤行甚至鋌而走險，如果外部勢力執意製造兩岸關係緊張動盪，人民軍隊將與全國人民包括台灣人民一道，採取一切必要措施，予以強力遏阻懲戒。」
何衛東最後一次公開露面是3月11日下午出席第十四屆全國人民代表大會第三次會議閉幕式。此後，網上就不斷出現關於何衛東的諸多傳聞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言