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中國兩會未通過民營經濟促進法 分析指內部存在分歧

中央社／ 台北16日電
圖為北京人民大會堂。（圖／聯合報系資料照片）
圖為北京人民大會堂。（圖／聯合報系資料照片）

日前結束的中國全國兩會並未通過備受矚目的民營經濟促進法草案，出乎外界預料。分析認為這個情形顯示，中國內部對於經濟政策的方向，目前仍存在分歧。

中國第14屆全國人民代表大會第三次會議11日下午閉幕，會中通過多項決議草案和工作報告，但未包含備受關注的民營經濟促進法草案。

據美國之音報導，中國企業資本聯盟首席經濟學家黃大衛分析，涉及重要經濟政策的法案未能在全國兩會通過，「十分罕見」，此舉顯示「各方對於是否促進，以及如何促進民營經濟，出現重大分歧」。

他說，造成這樣的結果有兩種可能，一個可能是人大代表間的分歧非常大，另一個可能是出現了意識形態的強烈衝突。

黃大衛認為，現在的立法思維存在矛盾，一方面試圖藉由法律手段提振民營企業的信心，但同時又非常堅持黨的領導，兩手都要抓，兩者之間存在非常大的衝突，「民營企業需要在法治社會裡面的自由市場經濟，黨卻代表著計畫經濟」，北京一直未能在政治安全和經濟發展中找到很好的平衡。

對於法案能否在今年內通過，黃大衛採取審慎的態度，有法源依據對於中國民營企業做大、做強，應該是非常好的事情，但是「目前不清楚雙方能否在政治博弈裡面減少政治控制」。

日前香港南華早報（SCMP）引述北京智庫中國企業研究所資深研究員唐大杰說，這可能是由於該法的複雜性質，此法仍須吸納各界回應並調整細節，有可能會在全國人大常委會4月或6月的會議公布。

據公開資訊，由於中國經濟不振，官方需要重振民營企業活力，2024年2月，官方宣布已起草「民營經濟促進法草案」，立法進程將加快推進。2025年中國全國「兩會」前夕，民營經濟促進法草案二審稿在2月24日提請14屆全國人大常委會第14次會議審議。

兩會 北京 經濟發展

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