賴總統推國安17條後 陸國安部：窮兵黷武將拖累經濟

賴總統13日明確大陸為「境外敵對勢力」後，大陸多家官媒隨後即接連發布強硬措辭的評論文章，強調「台獨」意味著戰爭，並警告「歷史的懲罰將更快到來」。但大陸國安部15日則援引漢朝歷史發文點出，經濟安全是國家安全的基礎，以經濟建設為中心是興國之要，並強調窮兵黷武將會拖累經濟。

大陸國家安全部15日在微信公眾號刊發「整體國家安全觀學習輔導系列述評」系列27文章指出，兩漢前後歷時400餘年，可謂是中國封建社會延續時間最長的朝代，探究漢朝從盛極一時最終走向滅亡的原因，未能統籌好「發展與安全的關係」，無疑在其中占據重要面向。

文章指出，縱觀兩漢歷史，由於邊患不斷，漢朝大部分時間用於東征西伐、南攻北討，藉以平定邊患，由此也耗盡了國力，導致兩漢後期國庫空虛，社會凋敝，民不聊生，最終群雄並起武裝割據，社會陷入更大的混亂，東漢政權最終在戰亂中衰亡。

「窮兵黷武會拖累經濟」，文章以漢武帝時期為例指出，連年大規模的戰爭，造成軍費浩繁，財政支出龐大，社會財富被大量消耗。有歷史學家認為，漢朝的衰退是從漢武帝開始的。此外，戰爭殺戮也直接導致了西漢人口大量減少，壓減了從事生產勞動的人口，進一步導致漢朝經濟衰落凋敝。

文章還提到，漢武帝沒有注重經濟社會休養生息和健康發展，「反而捨本逐末，簡單粗暴地對私營手工業推行高稅收政策，致使商業、手工業遭到沉重打擊」，導致大量的商人、手工業者破產，百姓苦不堪言，大大侵蝕弱化了經濟基礎。

文章表示，安全是發展的前提，發展是安全的保障。漢朝統治者沒有把「與民生息」的政策貫徹始終，將文景之治累積耗之一空，破壞了國家經濟發展和經濟安全運作的社會環境。為增加財政收入，過度斂賦，阻礙了商品經濟的發展。

文章強調，經濟安全是國家安全的基礎，以經濟建設為中心是興國之要。要增強憂患意識、堅守底線思維，堅決維護大陸發展利益，積極防範各種風險，維護國家經濟安全。

同在15日，央視發出「國際銳評」文章指賴總統提出的17項因應大陸統戰滲透威脅策略，必然被歷史的車輪碾得粉碎。環球時報則發布「社評」指出批評賴總統的「綠色恐怖」將把台灣變成困籠。

但環時「社評」文末提到，無論台獨勢力如何興風作浪，只要堅定信心，「持續促進兩岸經濟社會融合發展」，凝聚起反獨促統的磅礡力量，就能駕馭複雜局面，應對任何風險挑戰，最終實現祖國統一大業。

此前，大陸國台辦發言人陳斌華12日曾表示，決定兩岸關係走向的關鍵因素是祖國大陸發展進步。