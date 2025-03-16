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中日韓擬開會 聚焦自由貿易
日本共同社報導，中日韓三國正在協調3月29日至30日在韓國首爾舉行經貿部長會議。而這次會議將探討中日韓自由貿易協定的必要性。這是因應美國川普政府加徵關稅等保護主義抬頭下，中日韓希望在東亞促進自由貿易。
報導稱，此會議若能實現，將是約五年半來再次舉行，中日韓經貿部長會議由各國輪流主辦，上次（第十二次）會議於2019年12月在北京召開，之後因新冠疫情等緣故一直未能舉行。
預計日本將派遣經濟產業相武藤容治，韓國將由產業通商資源部長官安德根出席。但目前尚不清楚中方的出席官員名單。
報導指出，中日韓和東南亞各國等共15個國家參加的「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）已於2022年生效。經貿部長會議上可能就中日韓自由貿易協定（FTA）的必要性交換意見。預計也將討論為強化供應鏈而合作等。
上一次是2019年12月在北京舉行的第十二次中日韓經貿部長會議，在那次會議中，中日韓三方就區域經濟整合、地方合作、「中日韓+」、電子商務、互聯互通、能源、開展第四方市場合作等領域合作深入交換意見，會前並發表「第十二次中日韓經貿部長會議聯合新聞聲明」。
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