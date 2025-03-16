兩岸觀策／鼓戰者誅、引戰者侯 危機再升高

簡稱「全國兩會」的大陸全國政協、人大會議已於上周落幕。外界常將全國兩會稱為中國大陸的年度政治大戲，而如今的兩會也確實已成為一齣照本演出的戲，連現場三千名記者，誰提問、問什麼，基本上也是事先就安排好的。但也正因如此，兩會傳遞出的訊息更能代表北京當局的意志。

在兩岸關係方面，今年兩會有幾個值得注意的訊號。首先，中共總書記習近平今年未在任何團組發表最新對台談話；其次，中共總理的政府工作報告已連續第二年只強調「堅定不移推進祖國統一大業」，而未提「和平統一」；第三，今年政府工作報告首度提出「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」。

若再綜觀政協委員、人大代表兩會期間的發言，基本能確定，原本今年大陸對台工作重點是加強對台交流。

例如，國台辦旗下中國台灣網報導，三月六日，人大台灣省代表團舉行全體會議，「多位台灣省全國人大代表對未來兩岸體育交流表達熱切盼望，並圍繞促進兩岸體育交流積極建言獻策」。

在三月九日政協第三次全體會議中，台盟北京市委會主委陳軍的發言主題為：「推動文化交流合作、增進兩岸同胞心靈契合」。

兩會落幕次日，國台辦發言人陳斌華在第一個回答的問題中也表示，「我們將持續推動兩岸交流合作，擴大兩岸人員往來」。

北京希望今年加強兩岸交流，但賴政府並不想。從阻擾上海、福建團客來台、揚言懲處附和中共對台統戰宣傳藝人、廢止鼓譟武統陸配居留許可，再到賴清德總統十三日主持國安高層會議後，提出五大國安統戰威脅及十七項因應策略來看，當前賴政府大陸政策重點顯然是加強備戰，而非加強交流。

若按賴總統在「因應中國藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透之威脅」所提出的八大策略，尤其是要求各主管機關全面檢視現行相關行政命令、措施、解釋令等，提出國家安全法、反滲透法、兩岸關係條例、港澳條例、資通安全管理法等之修正案，以強化兩岸交流的國安控管，未來任何與大陸有絲毫牽連者稍有不慎恐怕就會被入罪。

賴總統在十三日記者會中指控，中國將兩岸交流視為對台統戰的管道，在台灣內部區隔敵我，分化台灣內部。然而在備戰思維下，賴政府也急於在台灣內部畫清「敵我」，甚至積極搜尋、標定所有可能的「潛伏者」。

也是在賴總統全面備戰的思維下，過去台灣人視為理所當然的價值，如言論自由，毫無疑問也必將一一遭到限縮。陸委會主委邱垂正不就公開宣告，鼓吹戰爭、武統或消滅我國主權，均已逾越言論自由範疇。

「鼓戰者誅、引戰者侯」，執政者一味備戰卻不思避戰，今年兩岸關係不僅看不到春暖花開，台海危機與台灣內部撕裂危機更將被一步步推高。