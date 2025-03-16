因應川普2.0 中日韓重啟FTA談判

日本共同社十四日報導，日中韓三國正在協調三月廿九至卅日在韓國首都首爾舉行經貿部長會議。而這次會議將探討中日韓自由貿易協定（ＦＴＡ）的必要性。這是因應美國川普政府加徵關稅等保護主義抬頭下，日中韓希望在東亞促進自由貿易。

報導稱，此會議若能實現，將是約五年半來再次舉行。報導稱，日中韓經貿部長會議由各國輪流主辦，上次（第十二次）會議於二○一九年十二月在北京召開，之後因新冠疫情等緣故一直未能舉行。

預計日本將派遣經濟產業相武藤容治，韓國將由產業通商資源部長官安德根出席。但目前尚不清楚中方的出席官員名單。

報導稱，日中韓和東南亞各國等共十五個國家參加的「區域全面經濟夥伴關係協定」（ＲＣＥＰ）已於二○二二年生效。經貿部長會議上可能就日中韓自由貿易協定的必要性交換意見。預計也將討論為強化供應鏈而合作等。

上一次是二○一九年十二月在北京舉行的第十二次中日韓經貿部長會議，在那次會議中，中日韓三方就區域經濟整合、地方合作、「中日韓+」、電子商務、互聯互通、能源、開展第四方市場合作等領域合作深入交換了意見，會前並發表了「第十二次中日韓經貿部長會議聯合新聞聲明」。