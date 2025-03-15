快訊

罕見公布！共軍南部戰區海軍戰鬥機失事 「垂直落地」畫面曝光

MLB／大谷翔平兩分砲炸裂東蛋 戶鄉翔征單局挨道奇3轟

今晚各地慎防雨勢 明起逐漸轉乾、強烈冷氣團南下降溫

聽新聞
0:00 / 0:00

罕見公布！共軍南部戰區海軍戰鬥機失事 「垂直落地」畫面曝光

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
共軍南部戰區海軍一架戰鬥機15日墜毀，圖為共軍南部戰區海軍航空兵某旅2021年7月9日訓練畫面。圖／取自大陸國防部官網
共軍南部戰區海軍一架戰鬥機15日墜毀，圖為共軍南部戰區海軍航空兵某旅2021年7月9日訓練畫面。圖／取自大陸國防部官網

共軍方罕見公布戰機失事墜毀消息，事發地點在海南省臨高縣，一架戰鬥機失事墜毀，飛行員成功跳傘，事故原因有待進一步調查核實。

據中共海軍微信公眾號15日晚間發布的消息，指自共軍南部戰區海軍機關獲悉，3月15日13時30分許，該部所屬1架戰鬥機在進行訓練時失事，墜毀於海南省臨高縣加來鎮附近空地。

消息指出，飛行員成功跳傘，未造成地面附帶損傷。南部戰區海軍正在組織力量進行事故善後處置，事故原因有待進一步調查核實。

但官方並未公布機型，以及飛行員數量。

這是共軍罕見發布的戰機失事消息，此前在2019年3月12日上午，共軍海軍航空兵一架戰機在海南省樂東縣境內組織飛行訓練時失事，2名飛行員不幸犧牲。當時大陸國防部發言人吳謙證實，戰機的兩位飛行員任永濤、粘金鑫「為避免地面群眾傷亡，壯烈犧牲」。

共軍 戰機 海軍

延伸閱讀

海軍反潛航空大隊升格為指揮部 編設少將指揮官

軍艦原來這麼大！海軍敦睦艦隊台中港首日擠進上千人

賴總統談話隔日 央視發布共軍淮北艦實彈射擊影片

顧立雄：失事勇鷹機黑盒子已尋獲 將從3方向釐清失事原因

相關新聞

罕見公布！共軍南部戰區海軍戰鬥機失事 「垂直落地」畫面曝光

中共軍方罕見公布戰機失事墜毀消息，事發地點在海南省臨高縣，一架戰鬥機失事墜毀，飛行員成功跳傘，事故原因有待進一步調查核實...

將努力改善關係？加拿大新任總理上任 加學者分析對華政策

加拿大新任總理卡尼（Mark Carney）14日宣誓就職，外界關注其未來對華政策。加拿大學者認為，加拿大會做出新的努力...

陸軍控與裁軍會長成競業：中國將尋求達新的伊核協議

央視旗下專號《玉淵譚天》報導，中國軍控與裁軍協會會長成競業表示，在中俄伊北京會晤後，中方將與其他各方接觸，尋求達成一個新...

共軍殲15戰機墜毀失事 「頭下尾上」筆直撞地…炸出巨大火球

解放軍海軍航空兵一架「殲15」戰鬥機， 15日傳出墜機意外，根據目擊民眾拍攝到的畫面顯示，這架飛機幾乎是以頭下尾上的方式...

反分裂國家法座談會 「台灣同胞」黃清賢：台當局勿誤判形勢

大陸14日北京人民大會堂二層東大廳召開「反分裂國家法實施二十周年座談會」，南開大學台灣政治研究中心主任黃清賢代表「台灣同...

「不容質疑挑戰」 國台辦宋濤：持續依法嚴懲「台獨」頑固分子

大陸官方在14日在北京人民大會堂舉辦「反分裂國家法實施二十周年座談會」，大陸國台辦主任宋濤作為首位發言人表示，絕不容忍任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。