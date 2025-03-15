罕見公布！共軍南部戰區海軍戰鬥機失事 「垂直落地」畫面曝光

中共軍方罕見公布戰機失事墜毀消息，事發地點在海南省臨高縣，一架戰鬥機失事墜毀，飛行員成功跳傘，事故原因有待進一步調查核實。

據中共海軍微信公眾號15日晚間發布的消息，指自共軍南部戰區海軍機關獲悉，3月15日13時30分許，該部所屬1架戰鬥機在進行訓練時失事，墜毀於海南省臨高縣加來鎮附近空地。

消息指出，飛行員成功跳傘，未造成地面附帶損傷。南部戰區海軍正在組織力量進行事故善後處置，事故原因有待進一步調查核實。

但官方並未公布機型，以及飛行員數量。

這是共軍罕見發布的戰機失事消息，此前在2019年3月12日上午，共軍海軍航空兵一架戰機在海南省樂東縣境內組織飛行訓練時失事，2名飛行員不幸犧牲。當時大陸國防部發言人吳謙證實，戰機的兩位飛行員任永濤、粘金鑫「為避免地面群眾傷亡，壯烈犧牲」。