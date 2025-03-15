反分裂國家法座談會 「台灣同胞」黃清賢：台當局勿誤判形勢

大陸14日北京人民大會堂二層東大廳召開「反分裂國家法實施二十周年座談會」，南開大學台灣政治研究中心主任黃清賢代表「台灣同胞」發言時表示，《反分裂國家法》是打擊「台獨」分裂的法律，台灣當局應以台灣人民權益福祉為念，不要誤判形勢，挑釁大陸紅線。

根據《人民日報》15日凌晨發布《反分裂國家法》實施20周年座談會發言摘編，黃清賢表示，《反分裂國家法》是維護兩岸和平的法律，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國。「台獨」分裂勢力在任何時間，以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去，將對台灣同胞生命財產、中華民族根本利益、台海地區和平穩定，造成嚴重損害。《反分裂國家法》對「台獨」分裂利劍高懸，是制止「台獨」衝動和冒險的定海神針。

黃清賢指出，《反分裂國家法》是增進兩岸福祉的法律。《反分裂國家法》鼓勵和推動兩岸人員往來和各領域交流合作，在大陸積極推動兩岸融合發展，陸續出台一系列促進兩岸經濟文化交流合作、深化兩岸融合發展政策措施的背景下，台灣同胞更應把握只有「兩岸一家人」才有的優越待遇，積極追夢、築夢、圓夢。

黃清賢續指，《反分裂國家法》是協商兩岸統一的法律。以和平方式實現祖國統一，最符合兩岸同胞根本權益。《反分裂國家法》規定國家主張兩岸通過協商和談判實現和平統一，兩岸統一將帶給台灣更為廣闊的發展空間，台灣同胞將有更多利益、更實福祉、更好未來。

黃清賢最後表示，《反分裂國家法》是打擊「台獨」分裂的法律。《反分裂國家法》規定了國家得採取非和平方式及其他必要措施的情形，台灣當局應以台灣人民權益福祉為念，不要誤判形勢，挑釁大陸紅線，而應不主張與實施「台獨」分裂行徑，不勾結與串聯外部干涉勢力，讓和平統一成為兩岸關係的主旋律。

根據公開資料，黃清賢是政治大學法學碩士及中山大學社會科學博士，擔任過成功大學兩岸統合研究中心執行長、台灣競爭力論壇學會南部中心執行長等職，2016年受時任國民黨主席洪秀柱招攬，出任國民黨大陸事務部主任。近年，他以兩岸學者身分，轉赴大陸發展，現為天津南開大學台灣政治研究中心主任、南開大學周恩來政府管理學院行政管理系教授 ，也是台灣中華兩岸新時代交流協會理事長。