「不容質疑挑戰」 國台辦宋濤：持續依法嚴懲「台獨」頑固分子

大陸官方在14日在北京人民大會堂舉辦「反分裂國家法實施二十周年座談會」，大陸國台辦主任宋濤作為首位發言人表示，絕不容忍任何形式的「台獨」分裂活動，將持續依法嚴懲數典忘祖、背叛民族、分裂國家的「台獨」頑固分子。

宋濤首先表示，《反分裂國家法》是一部捍衛國家主權和領土完整、震懾和遏制「台獨」分裂的法律，是一部促進兩岸關係發展、推進祖國統一進程的法律，是一部維護台海地區和平穩定、符合中華民族根本利益的法律，對解決台灣問題、實現祖國完全統一具有重要意義和深遠影響。

宋濤指出，中共黨的十八大以來，以大陸國家主席習近平為核心的黨中央堅強領導下，「牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」，認真實施《反分裂國家法》，在打擊「台獨」分裂和遏制外部勢力干涉上展現更強能力，在深化兩岸交流合作、融合發展上邁出更大步伐，為推進祖國統一進程積蓄更大動能。

他表示，將堅持以習近平關於對台工作的重要論述為根本遵循，繼續實施好《反分裂國家法》，並列點說明相關工作。

省先是要在「一個中國」原則基礎上推進祖國統一大業。宋濤表示，憲法和《反分裂國家法》奠定了台灣是中國的一部分的堅實法律基礎。將持續依法強化兩岸同屬一個中國，無論台海形勢如何變化，一個中國原則不容質疑挑戰，更不容篡改。

其次要堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉。宋濤表示，祖國統一事關中國核心利益和民族感情，沒有任何可以退讓、交易的空間。絕不容忍任何形式的「台獨」分裂活動，將持續依法嚴懲數典忘祖、背叛民族、分裂國家的「台獨」頑固分子，堅決粉碎各種「台獨」分裂和外來干涉圖謀，堅決維護中華民族根本利益。

本報記者14日前往該座談會採訪時，皆有對上述內容進行報導，但宋濤大約發言至此時，媒體已被清場。

宋濤接著表示，要以兩岸同胞福祉為念建設兩岸共同家園，「我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞」，將持續推進兩岸各領域交流合作，推動兩岸融合發展邁出更大步伐，致力於讓台灣同胞共享中國式現代化發展機遇、共享祖國大陸發展進步成果，不斷增強獲得感、幸福感、安全感，促進兩岸同胞心靈契合。

最後是要團結台灣同胞共同致力中華民族偉大復興。宋濤表示，國家統一，台灣才有美好未來；民族復興，台灣同胞才有綿長福祉將繼續團結廣大台灣同胞同心協力、接續奮鬥，共同成為中國式現代化的參與者、見證者和受益者，攜手實現中華民族偉大復興，共享民族復興無上榮耀。