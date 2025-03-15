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陸反分裂法20年座談 信春鷹：體現國家追求和平統一的最大誠意

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中共14日召開反分裂國家法20周年座談會。記者陳政錄／攝影
中共14日召開反分裂國家法20周年座談會。記者陳政錄／攝影

大陸全國人大憲法和法律委員會主任委員信春鷹14日參與「反分裂國家法實施二十週年座談會」時表示，要充分發揮《反分裂國家法》作為捍衛國家主權和領土完整定海神針的作用，繼續加強運用法治思維、法治方式和法治力量打擊「台獨」分裂勢力，推進祖國統一進程。

大陸14日北京人民大會堂二層東大廳，召開「反分裂國家法實施二十周年座談會」，由大陸全國人大副委員長李鴻忠主持，大陸全國人大委員長趙樂際為最高層出席官員。《人民日報》15日凌晨發布《反分裂國家法》實施20周年座談會發言摘編。

信春鷹首先介紹《反分裂國家法》背景，稱該法是大陸重要憲法相關法，是大陸第一部專門反「獨」促統的法律，是大陸法制史上的重要里程碑。而在《反分裂國家法》實施20周年之際，深入學習貫徹大陸國家主席習近平關於對台工作的重要論述，重溫該法制定背景、重要精神，總結重大成效，具有深遠歷史意義和重大現實意義。

信春鷹稱，《反分裂國家法》是捍衛國家主權和領土完整的定海神針，該法是維護兩岸關係和平發展，推進國家統一的法律基石。《反分裂國家法》充分體現了國家和人民追求祖國和平統一的最大誠意，為維護兩岸關係和平發展、推進國家統一提供了法律依據。

信春鷹並從法制面提及幾項對台措施。包括近年來大陸有關部門制定實施《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，依法追究「台獨」頑固分子刑事責任，充分彰顯出國家嚴懲「台獨」頑固分子的堅定立場；而全國人大常委會先後於2016年、2019年兩次修改台灣同胞投資保護法，讓台灣同胞來大陸投資經營環境更加市場化、法治化。

信春鷹稱，《反分裂國家法》是遏制「台獨」分裂勢力的法律利劍。《反分裂國家法》第八條明確了非和平方式解決台灣問題的三種情形，明晰了法律底線，也成為遏制「台獨」分裂勢力分裂國家的「高壓線」。

信春鷹此處提及的《反分裂國家法》第八條為「『台獨』分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。」

全國人大 台獨 法律

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