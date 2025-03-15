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陸反分裂法20年座談 東部戰區司令：維護祖國統一做足做實軍事準備

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
東部戰區上將司令員林向陽（右）。圖／央視畫面截圖
東部戰區上將司令員林向陽（右）。圖／央視畫面截圖

大陸東部戰區上將司令員林向陽14日參與「反分裂國家法實施二十周年座談會」時表示，東部戰區堅決貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅定扛起歷史賦予的光榮使命，保持全時待戰、隨時能戰的高度戒備，鍛造更可靠手段、更強大能力，為維護祖國完全統一，做足做實軍事準備這一手。

大陸14日在北京人民大會堂二層東大廳，召開「反分裂國家法實施二十周年座談會」，陸方最高層官員由全國人大委員長趙樂際出席。其中負責對台作戰主力的解放軍東部戰區司令員林向陽出席並發言，引起關注。《人民日報》並在15日凌晨發布《反分裂國家法》實施20周年座談會發言摘編。

林向陽首先表示，《反分裂國家法》實施20年來，大陸人民軍隊堅決貫徹大陸國家主席習近平決策部署，依法履行使命責任，不斷加強實戰化練兵備戰，持續開展常態化繞島巡航，周密組織「聯合利劍」系列演習，有力震懾了「台獨」分裂勢力，有效穩控了台海局勢，堅定捍衛了國家主權和領土完整。

林向陽稱，實踐表明，《反分裂國家法》是高懸在「台獨」頭頂的一把利劍，是維護台海和平穩定的重要基石，在遏阻「台獨」分裂、推進祖國完全統一進程中發揮了重要作用。在與「台獨」分裂和外部干涉勢力的長期鬥爭中，人民軍隊得到了最廣泛愛國同胞的堅定支持，凝聚起為民族復興而戰、為祖國完全統一而戰的磅礡力量，堅定了迎接一切挑戰、壓倒一切敵人的必勝意志。他並稱，有信心、有能力粉碎任何破壞國家統一、分裂國家的活動，有信心有能力維護國家主權、安全、發展利益。

林向陽表示，近年來，共軍錨定實現建軍一百年奮鬥目標，大力深化國防和軍隊改革，加快推進現代化建設步伐，全面加強實戰化聯合演訓，一大批大國重器相繼列裝，打贏資訊化智慧化戰爭的能力顯著提升，足以應對「台獨」分裂和外部干涉帶來的一切威脅和挑戰。

林向陽最後強調，如果「台獨」分裂分子一意孤行甚至鋌而走險，如果外部勢力執意製造兩岸關係緊張動蕩，人民軍隊將與全國人民包括台灣人民一道，採取一切必要措施，予以強力遏阻懲戒。

台海 台獨

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