美智庫專家剖析中國「兩會」：大規模刺激不會到來

中國全國「兩會」近日閉幕，美國智庫專家分析會議期間釋出的訊息並指外界期待的大規模刺激政策不會到來；而鑑於美中可能進一步走向貿易戰，北京正累積資金儲備，以應對未來的不確定性。

美國自由亞洲電台14日在報導中引述華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）專家甘思德（ScottKennedy）分析，今年中國全國人大、政協「兩會」期間高層官員的談話顯示，北京已意識到消費不足對經濟增長的制約，「但外界期待的大規模刺激政策仍不會出台」。

甘思德說，中國領導層認為，中國國內需求的真正問題在於供給，也就是市場上缺乏足夠優質的商品和服務。政府的邏輯是：如果供應增加、產品品質提升，消費者自然會花更多錢。

研究中國政治、曾任職中央情報局（CIA）的華盛頓智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institute）研究員席恩（Jonathan Czin）也表達了類似看法。他認為，中國大規模刺激消費的政策不會到來，因為中國領導人習近平堅信以意識形態治國。

席恩認為，習近平非常關注高科技產業，而高科技和製造業被視為緩解中國經濟困境的關鍵。與此同時，習近平並不太在意房地產業的現狀，在習近平看來，房地產問題是過度金融化資本主義的失控，因此對於許多房企受到損失，習近平似乎並不太擔憂。這也是為何中國政府在緩解房市危機方面的措施相對有限，官方主要做法更傾向於穩定市場，而非全面救市。

席恩補充談到，隨著習近平已在第3任期實現了政治上權力鞏固、沒有對手的情況下，他願意承擔更高風險並持續加大對高科技產業的投資；「此外，鑑於美中關係可能進一步走向貿易戰，北京當局也在積累資金儲備，以應對未來的不確定性」，「中方目前有意保留部分刺激政策作為後備手段」。

席恩同時指出，中國經濟已深受多重結構性問題困擾，但這都不足以改變北京當局「重投資、緩刺激」的策略，因此若是美國總統川普再度揮舞關稅大棒、重啟貿易戰，這也不會使北京當局的經濟政策有所扭轉。