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陸軍控與裁軍會長成競業：中國將尋求達新的伊核協議

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國軍控與裁軍協會會長成競業表示，在中俄伊北京會晤後，中方將與其他各方接觸，尋求達成一個新的伊核協議或臨時性協議。 央視新聞客戶端
中國軍控與裁軍協會會長成競業表示，在中俄伊北京會晤後，中方將與其他各方接觸，尋求達成一個新的伊核協議或臨時性協議。 央視新聞客戶端

央視旗下專號《玉淵譚天》報導，中國軍控與裁軍協會會長成競業表示，在中俄伊北京會晤後，中方將與其他各方接觸，尋求達成一個新的伊核協議或臨時性協議。

中國大陸與俄羅斯伊朗三方昨14日上午在北京舉行「伊朗核問題中俄伊北京會晤」，會後發表聯合聲明指出，「有關方」應致力於消除造成當前局勢的根源，摒棄制裁施壓、武力威脅。另大陸與俄國並歡迎伊朗重申其核計畫的和平性質，不尋求發展核武器。

在聯合聲中六項內容中，還有一項內容是中俄伊三方強調，聯合國安理會第2231號決議及其時間框架的重要性，呼籲有關方避免採取升級局勢的行動，共同為外交努力創造有利氛圍和條件。

玉淵譚天的採訪影片中，說明成競業當時是以中國駐維也納（奧地利）大使身分，成為中方談判代表團成員之一，中方代表團領軍是是外長王毅。而美國的時任國務卿凱瑞在達成協議時哽咽表示，這份協議來之不易，避免了一場戰爭。因為凱瑞是一個老兵，知道戰爭的殘酷。

成競業表示，2015年的伊核協議談判，中國作出了重要的貢獻，很遺憾經過10年，某種程度上又回到原點。美國是伊核問題的主要當事方之一，但由於歷史的原因，美伊之間存在著嚴重的信任赤字，2018年美國退出協議後導致協議很多方面並未得到全面執行，一些西方國家對伊朗核能力的發展仍存在很大的疑慮。

他表示，2015年聯合國安理會通過的2231號決議將與今年10月到期，這個節點上，西方可能推動快速恢復制裁的機制，對事態發展將產生非常消極的影響。他表禦，對於對伊朗核問題這樣複雜的問題，靠施壓、孤立及制裁或武力脅迫，只會起反作用。

他表示，過過這次北京會晤，中國還會同其他各方接觸，尋求談完一個新的協議或臨時性協議。這是中方為推動伊核問題走向緩和及走向逐步的解決，所作出的最新的努力。表明了中國做為一個大國的擔當。

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