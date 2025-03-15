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又一軍工系高官出事 合肥市委書記張紅文被免職

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸安徽省委常委、合肥市委書記張紅文在「失蹤」數月後，據報已被免職。（圖／現代快報）
大陸安徽省委常委、合肥市委書記張紅文在「失蹤」數月後，據報已被免職。（圖／現代快報）

大陸安徽省委常委、合肥市委書記張紅文在「失蹤」數月後，據報已被免職。港媒引述消息稱，他是近期紛傳「出事」的軍工系統出身的高官之一。

陸媒《澎湃新聞》14日報導，從權威管道獲悉，張紅文已不再擔任安徽省委常委、合肥市委書記。港媒《明報》亦指出，安徽省委宣傳部轄下的「中安在線」，已把張紅文的名字從「政要動態」欄撤下。

張紅文此前便被報導已「神隱」多時，《明報》報導，張紅文最後一次公開活動是在2024年12月10日，他當時負責主持召開市委常委會會議，之後沒有再現身。消息人士透露，3月13日下午，安徽省委召開全省傳達學習全國兩會精神大會，張紅文仍未出席，據悉他已被免職。

公開資料顯示，現年49歲的張紅文為北京航空航天大學宇航學院博士，長期在航天系統工作，曾任中國航天科工集團公司（後更名為中國航天科工集團有限公司）三院院長、總研究師，並在2019年升任中國航天科工集團副總經理。

他在2014年獲得央視年度科技創新人物時被介紹道：張紅文主持巡航導彈的發展戰略研究和項目研發工作，推動反艦巡航導彈躋身國際先進行列，並在2014年在巡航導彈的突防技術方面又取得新突破。

張紅文曾被視為官場新星，他在2020年9月「由企轉政」，出任安徽任副省長，是安徽最年輕的副省長，負責科技、工信、金融、數據資源管理等方面的工作。2021年11月他躋身省委常委，至2024年3月履新合肥書記。

共軍火箭軍掀起反腐風暴後，中共也推進軍工領域反腐。此前，中央軍民融合發展委員會辦公室常務副主任（正部級）雷凡培、工業和資訊化部副部長兼國防科技工業局局長張克儉，去年10月底雙雙缺席中央省部級大會主席，也雙雙缺席中央經濟工作會議；去年12月27日，新華社稱張克儉不再擔任國防科技工業局黨組書記。

反腐 國防

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