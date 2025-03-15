駁斥G7外長聲明 陸使館：台灣問題純屬中國內政不容任何外部勢力干涉

據中國大陸駐加拿大大使館消息，對於3月14日加拿大外交部發布七國集團外長會聯合聲明和關於海上安全與繁榮的宣言，陸駐加使館發言人表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容許任何外部勢力干涉。維護台海和平穩定的關鍵在於堅持一個中國原則，堅決反對「台獨」分裂。

昨G7外長會議的會後聯合聲明對中國大陸採取強硬立場，並聲明Ｇ7成員反對以武力或脅迫片面改變台海現狀的任何企圖，也重申維持台海和平穩定重要。

對此陸駐加使館發言人表示，該宣言再次老調重彈，無視客觀事實和中方嚴正立場，粗暴干涉中國內政，惡意污蔑抹黑中國，字裡行間充斥著傲慢、偏見和遏華反華的險惡用心，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向加方提出嚴密。

發言人並表示，中方堅定維護自身領土主權和海洋權益，堅決反對七國集團損害中國主權的錯誤行徑。台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容許任何外部勢力干涉。維護台海和平穩定的關鍵在於堅持一個中國原則，堅決反對「台獨」分裂。台灣地區參與國際組織活動，必須也只能依照一個中國原則處理。

該發言人說，目前，東海、南海局勢整體保持穩定，南海是世界上最安全、最自由的海上通道之一。我要強調的是，亞太地區是和平發展的高地，不是大國博弈的棋盤，七國集團應切實尊重區域國家維護和平穩定的努力，摒棄冷戰思維，停止製造陣營對抗、加劇地區局勢緊張。

他表示，他想重申，中國既不是烏克蘭危機的製造者，又不是危機的當事方，也沒有向衝突的任何一方提供武器，反倒是七國集團成員國不斷拱火澆油，七國集團沒有資格對中方甩鍋推責。

他並稱，中國奉行不先使用核武政策，堅持自衛防禦核武戰略，始終將自身核武力量維持在國家安全需求的最低水平，不與任何國家搞軍備競賽。七國集團沒有資格就核武軍控問題對其他國家指手畫腳，中方拒絕七國集團的無理指責。七國集團拋棄維護全球戰略穩定等基本原則，破壞國際核裁軍與核不擴散體系，卻倒打一耙，攻擊、抹黑別國的核政策，只會加劇對立對抗，為國際核裁軍進程製造障礙。

他表示，中國一貫奉行不干涉內政的原則，從來沒有、也毫無興趣干涉別國內政，「干涉內政」這頂帽子永遠扣不到中國頭上。我們堅決拒絕七國集團關於中方「產能過剩」「市場扭曲」的無理指責。將經貿問題政治化、武器化，破壞國際經濟秩序、擾亂國際市場、衝擊國際產供鏈穩定的，恰恰是七國集團成員國，七國集團應反躬自省。

最後發言人稱，中方正告七國集團，謊言重複千遍也變不成事實，抹黑污衊中國誤導不了世界，遏華反華不是解決七國集團內部分歧的「靈丹妙藥」。我們再次敦促七國集團摒棄冷戰思維和意識形態偏見，不要逆世界大勢和時代潮流而動，不要再居高臨下對他國說三道四，停止粗暴干涉別國內政，停止人為製造國際社會的對立和分裂。