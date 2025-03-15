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藉中國發展高層論壇 習近平可能月底會見全球頂級公司CEO

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
金融時報報導中國大陸正與全球頂級公司CEO接洽，擬與習近平舉行會晤。圖為去年3月27日，習近平在北京會見美國工商界代表。（新華社）
金融時報報導中國大陸正與全球頂級公司CEO接洽，擬與習近平舉行會晤。圖為去年3月27日，習近平在北京會見美國工商界代表。（新華社）

據路透社，《金融時報》週五報導稱，中國一直在與全球頂級公司的首席執行官接洽，商討本月晚些時候與國家主席習近平舉行會晤的事宜。

金融時報紙引述知情人士的話稱，北京相關部門已經與計畫參加3月23日至24日「中國發展高層論壇」的執行長進行接觸，而與習近平會晤則可能定於3月28日舉行。

根據英國《金融時報》報導，約 72 位高階主管，包括匯豐銀行行政總裁艾橋智（Georges Elhedery） 與沙烏地阿拉伯國家石油公司的總裁阿明．納賽爾Amin H Nasser) 將出席此次論壇。

去年大陸舉行「中國發展高層論壇」後，習近平安排與美方的CEO進行會晤。但今年的論壇，據金融時報的消息，習近平將與全球的CEO會晤。

去年3月27日，大陸國家主席習近平在北京人民大會堂集體會見美國工商界和戰略學術界代表。 新華社
去年3月27日，大陸國家主席習近平在北京人民大會堂集體會見美國工商界和戰略學術界代表。 新華社

北京 習近平

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