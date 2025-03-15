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藉中國發展高層論壇 習近平可能月底會見全球頂級公司CEO
據路透社，《金融時報》週五報導稱，中國一直在與全球頂級公司的首席執行官接洽，商討本月晚些時候與國家主席習近平舉行會晤的事宜。
金融時報紙引述知情人士的話稱，北京相關部門已經與計畫參加3月23日至24日「中國發展高層論壇」的執行長進行接觸，而與習近平會晤則可能定於3月28日舉行。
根據英國《金融時報》報導，約 72 位高階主管，包括匯豐銀行行政總裁艾橋智（Georges Elhedery） 與沙烏地阿拉伯國家石油公司的總裁阿明．納賽爾Amin H Nasser) 將出席此次論壇。
去年大陸舉行「中國發展高層論壇」後，習近平安排與美方的CEO進行會晤。但今年的論壇，據金融時報的消息，習近平將與全球的CEO會晤。
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