藉中國發展高層論壇 習近平可能月底會見全球頂級公司CEO

2025年2月28日，貴州貴陽市中級人民法院依法定程序，對犯下多起拐賣兒童案的61歲婦人余華英執行死刑。此案受高度關注，眾多受害者與家屬透過媒體講述人生血淚。她拐賣了17名兒童，每個兒童背後都有一個破碎的家庭、一段扭曲的人生。余華英能伏法，全靠一名當年被拐女孩「楊妞花」多年後的指認，過程極為曲折。 聯合報數位版解析這段過程，以及輿論沸騰背後，仍有人拋出質問「拐賣人口背後的底層原因到底是什麼？

2025-03-15 06:00