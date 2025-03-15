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趙建民：大陸將反獨國際化
大陸昨天舉行反分裂國家法實施廿周年座談會，台灣學者分析，大陸「反對台獨的急迫性增加」，而「反獨國際化」應該是當前政策重點。另有學者提到，從出席情況來看，大陸官方凸顯出台獨、反分裂屬於「內政」議題。
文化大學教授趙建民向本報指出，大陸反分裂國家法是其「基本法律」，這也是為何趙樂際會提到多項法律，因其他法律「都有支持的效果」。他表示，今年展現的特殊性在於「反對台獨的急迫性增加」，尤其大陸國台辦回應賴十七條，幾乎比照當年對李登輝（兩國論）的回應。我方政策一直朝向對方認定的獨立方向走，其實就加速對方統一的步調。
政治大學國關中心主任王信賢認為，這次座談會規格並沒有較上次提高，雖有公安系統官員加入，但沒有中共軍委副主席。他認為，官方意在淡化共軍角色，並凸顯出台獨、反分裂屬於「內政」議題。整體看來，整場座談會沒什麼非常特別的內容，仍因美中關係未定，北京現在也不宜有新的法律變動。
王信賢並指，大陸反對外部勢力干涉「稍微加重一點」，尤其趙樂際的談話突出對台不只是反分裂國家法，而跟其他法律連在一起，蘊有「區域聯防」之意。趙建民則分析，大陸在把「反獨國際化」，大陸反獨會加強法律跟國際面的一中原則，應是當前的政策重點。
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