陸委會批「懲獨」惡法 激化兩岸敵意

大陸昨辦反分裂國家法實施廿周年座談會，國台辦主任宋濤表示，反分裂國家法清晰畫出以非和平方式制止台獨分裂勢力分裂國家的法律紅線。陸委會主委邱垂正回應，這些惡法對台灣人沒有任何拘束力，也不會改變中華民國作為主權國家的事實，只會激化兩岸敵意，妨礙交流。

邱垂正指出，中國的這些作為只會造成兩岸人民對立，激化彼此的敵意，對兩岸正常交流更是極大的妨礙，陸委會堅定守護國家主權、民主繁榮、和平穩定，團結全民共同拒絕中國的併吞，台灣反對中國併吞的意志會更加強烈。

陸委會表示，中共廿年前制定的「反分裂國家法」，意圖做為併吞台灣的法律依據，其強制推動統一、甚至不排除動用武力的作法，不僅違反國際法，更違反自由、民主及人權普世價值。

陸委會指出，中共對台法律戰由來已久，近年更多次發布各種「懲獨」法令與措施，「以違反文明世界基本法律原則與侵害人權的惡法，企圖推進對台『內國化』管治及長臂管轄效力，加強對台恫嚇」。

陸委會說，捍衛民主、維護主權、維持自由民主的生活方式，及堅決反對台灣被中共併吞，「是台灣社會最大共識」。