復旦大學校長金力：兩岸學生交流基本權利 不應剝奪

兩岸學術交流近來全面限縮，上海復旦大學校長金力接受本報專訪表示，復旦大學和台灣的交流實際上滿多的。「交流是學生基本權利，學校應該支持學生，而不是剝奪學生這樣的機會。」

復旦大學是大陸頂級大學之一，全大陸排名位居第三或第四。二○二五年英國泰晤士世界大學排名第卅六。大陸全國人大代表、復旦大學校長金力於大陸全國兩會期間（三月四日至三月十一日）受訪，就兩岸學術交流、跨界人才、ＡＩ智能方面侃侃而談。

對於我教育部限制兩岸大學交流，金力表示，學生最終要走向社會，走向世界，所以交流實際上是給學生一種經歷。他說，復旦大學疫前百分之五十以上的大學生在海外至少有一個學期或一個學年的交流機會。金力表示，復旦大學和台灣的交流實際上滿多的。「交流是學生基本權利，學校應該支持學生，而不是剝奪學生這樣的機會。」

未來要培育學生有什麼樣的能力？金力說，培養學生擁有廣闊的「大視野」，願思考一些大問題，然後有大情懷，這樣的學生本身有很扎實的基礎知識；另外，要敢於面對各種挑戰。復旦大學更希望學生能夠跨越學科邊界，所以實行「２+Ｘ」體系（兩個一指通識教育、專業基礎教育，Ｘ指把專業再切分一個個小專業），鼓勵學生跨專業，打開視野，並培養潛能。

此外，ＡＩ浪潮改變勞動結構，一方面ＡＩ人才供給緊張，另一方面DeepSeek引發「文科無用論」。復旦大學正進行改革，將文科招生原本百分之三、四十，降到百分之廿，點燃文科焦慮，也引發大陸社會熱議。

金力就此表示，ＡＩ帶來的問題實際上並不僅對文科，對所有學科都是如此。關鍵是，「未來人類究竟是幹什麼？學者幹什麼？」他坦承前述問題現在很難回答。但稱復旦大學策略是鼓勵所有師生去擁抱人工智慧，從上個學期開始，復旦大學便推出一一六門與ＡＩ相關課程，「大概是世上首個大學大規模推出相關課程」。

金力強調，面對DeepSeek焦慮這個問題，學生是處於被動的。但是實際上在整個時代變遷的過程當中，學生應該是主動的，而且都有可能成為一個主導者。