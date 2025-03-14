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大陸反分裂法座談會 學者解析：對台基調不變「以法懲獨」

中央社／ 台北14日電
中國大陸「反分裂國家法」20週年座談會今在北京召開。學者解析，出席人員、談話內容都在預期中，對台基調沒有重大改變；座談會內容釋出加大「以法懲獨」訊息。 示意圖／路透社資料照
中國大陸「反分裂國家法」20週年座談會今在北京召開。學者解析，出席人員、談話內容都在預期中，對台基調沒有重大改變；座談會內容釋出加大「以法懲獨」訊息。 示意圖／路透社資料照

中國大陸「反分裂國家法」20週年座談會今在北京召開。學者解析，出席人員、談話內容都在預期中，對台基調沒有重大改變；座談會內容釋出加大「以法懲獨」訊息。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳14日對中央社剖析，出席人員、談話內容都在預期中，由全國人大常委會委員長趙樂際發表重要談話，如同15週年座談會為時任全國人大常委會委員長栗戰書進行談話，這次與會人員整體層級沒有明顯拉高。

張五岳提到，這次軍方參與層級較15週年座談會來得低一些，當時由時任中共中央軍事委員會副主席許其亮參與，這次則由中共中央軍委委員兼軍委聯合參謀部參謀長劉振立、東部戰區司令員林向陽出席。

「今年多了個公安部」，張五岳指出，公安部長王小洪與會座談會，這是可以理解的狀況，因為主管「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」（懲獨22條）為公安部、國安部、司法部、最高人民法院、最高人民檢察院等單位。

張五岳認為，座談會內容對台基調沒有重大改變，主要背景與美中關係存在不確定性有關；不過座談會內容有透露出加大「以法懲獨」訊息，將強化「依法反獨」手段，達到「促統」目的，可推測中共後續將再推出系列「反獨」、「懲獨」法規。

張五岳強調，由於美中關係高度左右台海關係，接下來可加強關注中國大陸領導人習近平與美國總統川普（Donald Trump）可能會晤相關訊息；倘若中共對台工作真有重大改變、重大宣示、重大措施，一定會是由習近平發表談話。

中國大陸「反分裂國家法」20週年座談會14日在北京人民大會堂召開。

座談會由趙樂際發表談話，除了前述出席官員外，出席人員包括中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）主任宋濤、中共中央外事辦主任王毅、統戰部長石泰峰、全國人大憲法和法律委員會主任委員信春鷹與其他等人。

大陸委員會（陸委會）14日表示，座談會重申「反獨促統」舊調與恫嚇採取非和平手段可能性，中共20年前制定「反分裂國家法」，做為意圖併吞台灣法律依據，強制推動統一、不排除動用武力的作法，不僅違反國際法，更違反自由、民主與人權普世價值，國際社會及台灣從未接受。

中共 張五岳 美中關係

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