快訊

赴泰失聯！商演歌手遭騙至詐團園區 日前脫逃今搭機回台

母親發聲！金賽綸生前痛苦24小時無法睡 靈堂還被偷拍

聽新聞
0:00 / 0:00

回應大陸反分裂法制定20年座談會 陸委會：違反國際法

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會14日晚間回應大陸反分裂法20年座談會指出，「反分裂國家法」不僅違反國際法，更違反自由、民主及人權普世價值。圖／聯合報系資料照片
陸委會14日晚間回應大陸反分裂法20年座談會指出，「反分裂國家法」不僅違反國際法，更違反自由、民主及人權普世價值。圖／聯合報系資料照片

大陸方面14日上午舉行「反分裂國家法實施20周年座談會」，由大陸全國人大委員長趙樂際、國台辦主任宋濤等發言，對此陸委會14日晚間指，中共20年前制定的「反分裂國家法」，意圖做為併吞台灣的法律依據，其強制推動統一、甚至不排除動用武力的作法，不僅違反國際法，更違反自由、民主及人權普世價值。

陸委會指出，中共對台法律戰由來已久，近年更多次發布各種「懲獨」法令與措施，「以違反文明世界基本法律原則與侵害人權的惡法，企圖推進對台『內國化』管治及長臂管轄效力，加強對台恫嚇」。

陸委會強調，中共所謂的法律與規範對我國人毫無拘束力，更不會改變中華民國是主權國家的事實，只會嚴重傷害兩岸的正常往來，挑起兩岸人民對立，升高兩岸敵意螺旋。

同時陸委會也提及，捍衛民主、維護主權、維持自由民主的生活方式，及堅決反對台灣被中共併吞，「是台灣社會最大共識」。

陸委會指，面對中共對我國家主權的威脅，賴總統昨日已揭示台灣當前面對的5大國安威脅及17項因應策略，政府將秉持「四個堅持」與「四個不變」，強化全社會防衛韌性，全力推動「和平四大支柱行動方案」，展現全國上下團結一致反對中共併吞台灣的全民共識與決心，同時向全世界宣達我們反對中共併吞台灣的國家意志。

中共 法律 陸委會

延伸閱讀

被定為敵對勢力 大陸強硬反擊 陳玉珍嘆：台已無話語權

賴清德提17策略／反分裂法20周年 人民大會堂辦活動勢將表態

反分裂法20年 中共國安部：堅決打好涉台反間諜鬥爭

陸委會稱懲罰唱和大陸台藝人是支持 陳玉珍諷如家暴男

相關新聞

顧立雄稱美不會放棄台灣 陸國防部批：將被棄之如敝履

國防部長顧立雄先前指出，就「國家利益」考量，他不認為美國會放棄印太、放棄台灣，且美國後任的國防部副部長柯柏吉認為台灣應該...

「趙樂際缺席人大」為何被民間放大解讀 關鍵在「刑不上大夫」

雖然代替趙宣講的李鴻忠稱趙呼吸道感染，但許多人本能地不相信李的說辭，以為這裡面有什麼隱情，比如，趙是不是因為腐敗被習近平查辦，又或他在對兩會的某些內容上不認同，故意托病缺席。不管怎麼樣，只要不是真的生病，就有熱鬧可看，甚至出個像中共20大閉幕式胡錦濤被駕離那樣的事件，更好。

回應大陸反分裂法制定20年座談會 陸委會：違反國際法

大陸方面14日上午舉行「反分裂國家法實施20周年座談會」，由大陸全國人大委員長趙樂際、國台辦主任宋濤等發言，對此陸委會1...

陸東部戰區司令也發言 趙樂際提「四個堅定」解決台灣問題

大陸今日上午召開「反分裂國家法實施二十周年座談會」，大陸全國人大委員長趙樂際說，要堅定信心決心，扎實推動祖國統一進程，和...

伊朗核問題北京會晤 中俄伊籲「有關方」摒棄制裁施壓

大陸與俄羅斯、伊朗三方14日上午在北京舉行「伊朗核問題中俄伊北京會晤」，會後發表的聯合聲明指出，「有關方」應致力於消除造...

反分裂法20年 中共國安部：堅決打好涉台反間諜鬥爭

今天是大陸「反分裂國家法」通過20周年，大陸國安部發文指出，二十年來，兩岸關係的發展歷程證明，「反分裂國家法」是「捍衛國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。