回應大陸反分裂法制定20年座談會 陸委會：違反國際法

大陸方面14日上午舉行「反分裂國家法實施20周年座談會」，由大陸全國人大委員長趙樂際、國台辦主任宋濤等發言，對此陸委會14日晚間指，中共20年前制定的「反分裂國家法」，意圖做為併吞台灣的法律依據，其強制推動統一、甚至不排除動用武力的作法，不僅違反國際法，更違反自由、民主及人權普世價值。

陸委會指出，中共對台法律戰由來已久，近年更多次發布各種「懲獨」法令與措施，「以違反文明世界基本法律原則與侵害人權的惡法，企圖推進對台『內國化』管治及長臂管轄效力，加強對台恫嚇」。

陸委會強調，中共所謂的法律與規範對我國人毫無拘束力，更不會改變中華民國是主權國家的事實，只會嚴重傷害兩岸的正常往來，挑起兩岸人民對立，升高兩岸敵意螺旋。

同時陸委會也提及，捍衛民主、維護主權、維持自由民主的生活方式，及堅決反對台灣被中共併吞，「是台灣社會最大共識」。

陸委會指，面對中共對我國家主權的威脅，賴總統昨日已揭示台灣當前面對的5大國安威脅及17項因應策略，政府將秉持「四個堅持」與「四個不變」，強化全社會防衛韌性，全力推動「和平四大支柱行動方案」，展現全國上下團結一致反對中共併吞台灣的全民共識與決心，同時向全世界宣達我們反對中共併吞台灣的國家意志。