陸東部戰區司令也發言 趙樂際提「四個堅定」解決台灣問題

大陸今日上午召開「反分裂國家法實施二十周年座談會」，大陸全國人大委員長趙樂際說，要堅定信心決心，扎實推動祖國統一進程，和堅定捍衛國家主權和領土完整、堅定促進兩岸交流合作、堅定弘揚中華文化。值得注意的是，據新華社發布簡短通稿，會上發言者除了大陸國台辦主任宋濤、「台胞代表」黃清賢，還有共軍東部戰區司令員林向陽，及大陸全國人大憲法和法律委員會主任委員信春鷹。

「反分裂國家法實施二十周年座談會」今日上午在北京人民大會堂二層東大廳舉行，陸方僅開放一開始大陸全國人大副委員長李鴻忠主持、宋濤發言部分內容，及後續趙樂際發表「講話」的部分內容給媒體入場拍攝。

因此，稍早大陸官媒新華社發布通稿，才揭露媒體離場時，趙樂際發言前，還有大陸全國人大憲法和法律委員會主任委員信春鷹，東部戰區司令員林向陽進行發言。但，陸方尚未公布這兩人的發言內容，按照慣例，後續大陸官媒也將發表宋濤、信春鷹、林向陽、黃清賢四人的「發言摘要」。

據新華社發布趙樂際更完整的發言內容，他首先表示，「要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，深刻認識《反分裂國家法》的重要作用，堅決打擊『台獨』分裂、遏制外部勢力干涉，堅定不移推進祖國統一大業。」

接著，趙樂際細數二十年來，大陸全面實施《反分裂國家法》，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，進一步豐富完善「以法懲獨」的制度體系，堅決開展反分裂反干涉重大鬥爭，持續完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，有力維護「一個中國原則」，推動反「獨」促統不斷取得新的進展和成效。

最後，趙樂際提出四個「堅定」。他說，解決台灣問題，實現祖國完全統一，是大勢所趨、大義所在、民心所向，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求。要堅定信心決心，扎實推動祖國統一進程。堅定捍衛國家主權和領土完整，守護中華民族共同家園。堅定促進兩岸交流合作，共創中華民族綿長福祉。堅定弘揚中華文化，鑄牢中華民族共同體意識。

據新華社，座談會由李鴻忠主持，陸方高層官員有中共中央外辦主任王毅、中共統戰部長石泰峰、大陸國務委員兼公安部長王小洪、中共中央軍委委員兼軍委聯合參謀部參謀長劉振立出席。大陸國台辦主任宋濤、全國人大憲法和法律委員會主任委員信春鷹，東部戰區司令員林向陽，台胞代表黃清賢在座談會上發言。

報導還稱，中共中央黨政軍群有關部門和北京市有關負責人，大陸有關民主黨派中央負責人，以及專家學者代表等參加座談會。

相較2020年大陸舉辦「反分裂國家法實施十五周年座談會」時，今年與會大陸高層官員多了公安部長王小洪，想必與去年祭出懲獨22條有關，軍方最高層與會者劉振立，則較前一次是軍委副主席許其亮降級，但發言者東部戰區司令員林向陽來自對台的主力部隊，仍有代表性意義。

此外，出席今天座談會的共軍代表，還有武警陝西總隊司令員周志國、中共中央軍委聯合參謀部副參謀長曹青鋒等。