反分裂法20年 中共國安部：堅決打好涉台反間諜鬥爭

今天是大陸「反分裂國家法」通過20周年，大陸國安部發文指出，二十年來，兩岸關係的發展歷程證明，「反分裂國家法」是「捍衛國家主權與領土完整的『利劍』，是維護與促進台海地區和平穩定的『堅盾』，是台海地區和平穩定的『定海神針』」。同時並宣示，堅決打好「涉台反分裂反間諜鬥爭」。

大陸官方14日上午舉辦座談會，由人大委員長趙樂際等官員出席發言，而大陸國安部14日上午也發文指出，「反分裂國家法」是「捍衛國家主權與領土完整的『利劍』，是維護與促進台海地區和平穩定的『堅盾』，是台海地區和平穩定的『定海神針』，是維護兩岸民眾生命財產安全的有效法律武器與堅實法律保障」。

文章提到，該法充分體現了中國共產黨和大陸政府、人民和全體中華兒女「盡最大努力爭取祖國和平統一的一貫主張」，充分彰顯了堅定捍衛國家主權和領土完整，絕不允許任何勢力以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去的國家意志。二十年來，「這部重要法律深得民心民意，契合歷史大勢，受到海內外愛國統一力量的熱烈擁護，得到國際社會的廣泛支援、理解和尊重，極大震懾了『台獨』分裂勢力，維護了中華民族的根本利益」。

文章並強調，隨著該法的「有效實施」，大陸不斷取得一系列反台獨、反分裂鬥爭的「重大勝利」，持續鞏固國際社會堅持一個中國原則的基本格局。反獨促統大勢更加穩固，兩岸交流合作持續深化，兩岸命運共同體日益成為生動的現實。事實證明，該法依然是當今和未來確保兩岸和平穩定與兩岸民眾福祉的有效武器。

文章提到，二十年來，儘管「島內台獨分裂勢力不斷挑釁生事」，但至今仍不敢逾越該法標定的「法律紅線和政治底線」。近一段時間，台獨分裂勢力誤判形勢、不斷挑釁，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，一味挾洋自重、搖尾乞憐，妄圖推進「漸進台獨」、尋機謀求「法理台獨」的冒險行為，嚴重衝擊台海和平穩定，威脅兩岸關係和平發展前景與兩岸民眾特別是台灣民眾的安全與福祉。這更加凸顯堅持和實施「反分裂國家法」的極端重要性。

文章並強調，「我們有能力和信心繼續用好『反分裂國家法』這柄利劍，對『台獨』分裂勢力和外部干涉勢力依法予以堅決打擊和嚴正懲戒」。

文章提及，中國必須統一，也必然統一，這是歷史定論，也是中華民族偉大復興的必然要求。國家安全機關將在以中共總書記習近平為核心的中共黨中央堅強領導下，堅決貫徹落實「反分裂國家法」，堅決打好「涉台反分裂反間諜鬥爭」，堅決粉碎任何台獨分裂圖謀，堅決反制一切「倚外謀獨」、「以台制華」行徑，「全力為實現祖國完全統一大業貢獻國安力量」。