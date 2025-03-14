陸召開反分裂法20年座談會 學者：反對台獨急迫性增加

大陸14日上午舉行反分裂國家法20周年座談會，由大陸全國人大委員長趙樂際出席，大陸國台辦主任宋濤也發言，針對相關談話內容，學者分析，大陸「反對台獨的急迫性增加」，而「反獨國際化」應該是當前的政策重點。同時也有學者提到，從出席情況來看，大陸官方意在淡化共軍的角色，並凸顯出台獨、反分裂等屬於「內政」議題。

曾任陸委會副主委的文化大學教授趙建民向本報指出，大陸反分裂國家法制定20周年，已經從法律宣誓進入法律的執行層面。尤其該法是大陸的「基本法律」，係由大陸全國人大通過，而非人大常委會通過，這也是為趙樂際會提到多項法律，這是因為反分裂法是基本法，其他任何法律「都有支持的效果」。

趙建民表示，今年展現的特殊性，首先在於「反對台獨的急迫性增加」，尤其國台辦回應賴17條的說法，幾乎比照當年對李登輝（兩國論）的回應，之所以急迫，係由於賴總統提出「境外敵對勢力」，形同兩岸關係回到解嚴以前。

政治大學國關中心主任王信賢則向本報分析指，這次座談會規格並沒有較上次提高，雖有公安系統官員加入，但沒有中共軍委副主席出現。他認為，官方意在淡化共軍的角色，並凸顯出台獨、反分裂等屬於「內政」議題，這也與懲獨22條有關，後者真正執法的是公安系統。

而對大陸人大委員長趙樂際的談話，及現場還有開放外媒進場採訪，王信賢則指，大陸反對外部勢力干涉「稍微加重一點」。尤其趙樂際的談話，突出對台不只是反分裂國家法，且跟其他法律連接在一起，包含國家安全法、愛國主義教育法、對外關係法等，有「區域聯防」的意涵。

趙建民則分析，現在大陸在把「反獨國際化」，例如對外關係法有特別提到一中原則，就是針對台灣，加上這兩年中共外長王毅在兩會記者會特別強調台灣光復那段、2758號決議，中國大陸在國際上全力圍堵台獨的急迫性非常明顯。加上宋濤今日表示依法強化兩岸同屬一中，現階段中國大陸反獨會從加強法律跟國際面的一中原則的強化，應該是當前的政策重點。

至於趙樂際發言的強調要「持續豐富打擊台獨法律工具箱」，宋濤強調反分裂法「清晰畫出非和平方式制止台獨的紅線」，王信賢認為，未來不排除會有其他的（法律文件）」，但是從北京角度來講，現在也不宜有新的法律變動。整體看來，王信賢解讀，整場座談會沒什麼非常特別的東西，仍在等待美中關係穩定，目前是「把該講的東西講一講，該強化的東西強化」。

趙樂際則分析，反分裂法不只是反對台獨，還有促進統一，這是「一體兩面」，大陸應不需要再制定一個「統一法」了，而我方政策一直朝向對方認定的獨立方面走，其實就加速對方統一的步調。宋濤所指反分裂法是推進統一，要維護台海地區和平穩定，顯示大陸基本政策未改。

從時間點來看，因為與賴總統昨日談話僅隔一天，趙建民指出，宋濤的談話「看起來來不及反應賴總統的講話」，因為大陸的講話很早以前就要決定，還要送上面批，所以宋濤的講話顯然沒有把賴總統一天前的17條納入，看起來是根據既定的方針，跟今年大陸政協主席王滬寧在對台工作會議的講話的基調一致。

王信賢也分析指，賴總統的談話應該不會那麼快在此次座談會上有深入討論，因為賴總統昨天講話對中共而言「茲事體大」，尤其是整個講話涉及到兩岸的政治定位與許多問題，大陸方面的反應「不會那麼快」，是否軍演可能也不會那麼快，因為性質還沒定。

兩位學者特別點出，今日宋濤所提及的「馬習二會」中，中共總書記習近平的談話。趙建民表示，該談話從民族、族群角度，為九二共識提供一個新的面向，宋濤再提出「是有意義的」，要提醒民進黨九二共識是可以有多元的解釋，開啟新的一扇門。王信賢亦指，宋濤把這些內容提出來，意涵在於除了一中跟九二共識之外，其實習的講話很重要，「要我們這邊多多去揣摩了」，習近平那段談話主要觸及的就是中華民族、中華文化議題。

趙建民另外分析，現在總統看起來也是非常急迫才會制定17條，但感覺總統跟國安團隊的認知，對兩岸安全的認知出現重大的偏差，把「政治作戰」誤認為是「統戰」，若把宗教、學術交流定位為統戰，再把滲透、分化、法律戰連在一起，「這個國安政策不就完蛋了嗎？」他強調當前兩岸敵對性那麼高，總統的責任應是想辦法排除「非和平手段」的發生，而非像現在這樣「提油救火」。

他也提到，一些匪諜案件顯示台灣對國家認同出現問題，但總統提的這些做法恰恰是增加認同分歧的來源，尤其是對中華民國1949年前歷史的抹去、又要加強國軍政治教育、強調1624年等，「正是造成我們主權危機以及認同危機的根本原因」。此外政府要老百姓不要「疑美」，趙建民質疑，美國最好的盟邦加拿大、德國、英國，哪一國現在敢說完全相信川普？只有在毛澤東時期從事造神運動的時候，才會要求「完全相信毛主席」。