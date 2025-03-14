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曾任職國民黨…他代表「台灣同胞」在陸反分裂法二十年座談發言

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
南開大學台灣政治研究中心主任黃清賢在「反分裂國家法實施二十周年座談會」上，向大陸全國人大委員長趙樂際等人做報告。記者陳政錄／攝影
南開大學台灣政治研究中心主任黃清賢在「反分裂國家法實施二十周年座談會」上，向大陸全國人大委員長趙樂際等人做報告。記者陳政錄／攝影

大陸今在北京人民大會堂二層東大廳，召開「反分裂國家法實施二十周年座談會」，陸方最高層官員由全國人大委員長趙樂際出席。在趙樂際講話前，依序聽取國台辦主任宋濤等人的報告時，還有一名曾任國民黨大陸事務部主任，現於天津南開大學，擔任台灣政治研究中心主任的黃清賢，代表「台灣同胞」發言。

「反分裂國家法實施二十周年座談會」上午召開，趙樂際是陸方最高層出席官員，此外還有中共中央外辦主任王毅、中共統戰部長石泰峰、大陸國務委員兼公安部長王小洪、中共中央軍委委員兼軍委聯合參謀部參謀長劉振立等高層出席，座談會由大陸全國人大法工委主辦。

座談會一開始，由大陸全國人大副委員長李鴻忠主持，陸方安排宋濤等坐在主席台第一排前的官員依序講話，但在宋濤講了約四分鐘後，陸方人員就讓媒體離場，接著再趙樂際講話前，重新開放媒體入場。

因此，媒體二次入場時，作為代表在會上發言的黃清賢正講到一半。黃清賢表示，台灣同胞把握只有「兩岸一家人」才有的優越待遇，積極追夢逐夢圓夢，同時弘揚中華優秀傳統文化，交流合作，增進互信共創新。

黃清賢認為，反分裂國家法是一部協商兩岸統一的法律，以和平方式實現「祖國統一」，最符合台灣海峽兩岸同胞的根本權益。他並指，台灣問題是「中國內戰所遺留的問題」，因為台獨分裂跟外部勢力干涉，台海風險疊加，為了台灣同胞的安居樂業，我們應該積極地創造協商兩岸統一的環境機會，徹底避免台灣陷入兵凶戰危的陷阱。

黃清賢接著細數反分裂國家法的內容，和兩岸可協商和平統一的步驟跟安排等，也指出這是一部打擊台獨分裂的法律，「我們兩岸的中國人」完全有能力、有智慧、有遠見，妥善的去解決我們自己的問題，大陸如果真的採取「非和平方式」，目的就是要打擊台獨分裂和外部干涉。

他因此喊話，台灣當局不要誤判形勢，挑釁大陸的紅線，導致難以挽回的悲劇，要讓和平統一成為兩岸關係的主旋律。

黃清賢最後說，只要台灣當局對兩岸同屬一個國家、一個民族這種基本事實有共同的認知，圍繞體現「九二共識」核心要義的兩岸共同政治基礎，「反分裂國家法就是維護兩岸和平，增進兩岸福祉的法律。」

根據公開資料，黃清賢是政治大學法學碩士及中山大學社會科學博士，擔任過成功大學兩岸統合研究中心執行長、台灣競爭力論壇學會南部中心執行長等職，2016年受時任國民黨主席洪秀柱招攬，出任國民黨大陸事務部主任。近年，他以兩岸學者身分，轉赴大陸發展，現為天津南開大學台灣政治研究中心主任、南開大學周恩來政府管理學院行政管理系教授 ，也是台灣中華兩岸新時代交流協會理事長。

「反分裂國家法實施二十周年座談會」召開，趙樂際在依序聽取大陸官員、與會者發言後，才發表講話。記者陳政錄／攝影
「反分裂國家法實施二十周年座談會」召開，趙樂際在依序聽取大陸官員、與會者發言後，才發表講話。記者陳政錄／攝影
「反分裂國家法實施二十周年座談會」今日上午在北京人民大會堂二層東大廳召開。記者陳政錄／攝影
「反分裂國家法實施二十周年座談會」今日上午在北京人民大會堂二層東大廳召開。記者陳政錄／攝影

台獨 國民黨 宋濤

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