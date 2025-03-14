反分裂法二十周年 趙樂際：豐富完善依法懲獨制度

「反分裂國家法實施二十周年座談會」上午在北京召開，在國台辦主任宋濤等依序發言後，大陸由全國人大委員長趙樂際發表「講話」，表示大陸進一步豐富完善依法懲處的制度體系，包括在一中原則基礎上和各國發展對外關係，首次推出依法追究台獨分裂行為刑事責任的司法文件，持續豐富打擊台獨的法律工具箱。

今天是大陸推出「反分裂國家法」二十周年，在北京人民大會堂舉辦座談會，趙樂際為最高層出席官員，還有中共中央外辦主任王毅、中共統戰部長石泰峰、大陸國務委員兼公安部長王小洪、中共中央軍委委員兼軍委聯合參謀部參謀長劉振立等高層出席。

座談會在早前宋濤講話簡短對媒體開放後，再對媒體開放部分的趙樂際談話內容。趙樂際首先表示，今天大陸隆重召開反分裂國家法實施20周年座談會，回顧歷史，總結經驗，對我們進一步做好新時代對台灣工作，堅定不移推進祖國統一大義，實現民族復興偉業具有十分重要的意義。

趙樂際說，解決台灣問題，實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。二十年前在台獨分裂活動日益猖獗，嚴重威脅國家主權和領土完整的形勢下，為反對和遏制態度的分裂，促進祖國統一，中共中央順應海內外中華兒女的強烈呼聲，做出制定反分裂國家法的重大決策。

趙樂際稱，大陸第十屆全國人大三次會議，高票通過了這部法律並頒布實施，在兩岸關係史上具有里程碑意義。他說，反分裂國家法全面貫徹中共中央對台大政方針，對震懾台獨分裂和遏制外部干涉，捍衛國家主權和領土完整，維護台海和平穩定，推動兩岸關係發展，促進祖國統一，保障中華民族根本利益，具有重大的現實作用和深遠的歷史影響。

趙樂際接著提到，二十年特別是中共十八大以來，在以「習近平同志為核心的黨（中共）中央堅強領導下」，大陸全面貫徹習近平關於對台工作的重要論述和「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，全面實施反分裂國家法，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，推動反獨促統不斷取得新的進展和成效。

就執行成效，趙樂際表示，一是進一步豐富完善依法懲處的制度體系。他列舉，反分裂國家法將中共中央關於反對台獨分裂，促進國家統一的大政方針，以法律形式固定下來，開宗明義將反對和遏制台獨分裂勢力、分裂國家作為立法宗旨之一。

他也表示，十八大以來，大陸高度重視運用法治方式、法律手段懲治和遏制台獨，推動祖國統一。「國家安全法」明確規定，維護國家主權統一和領土完整，是包括台灣同胞在內的全中國人民的共同義務；「愛國主義教育法」明確規定，國家加強對推進祖國統一方針政策的宣傳教育，增強包括台灣同胞在內的全中國人民對完成祖國統一大業神聖職責的認識，依法保護台灣同胞的權利的利益，堅決反對台獨分裂行徑，維護中華民族的根本利益；「大陸對外關係法」明確規定，中華人民共和國在「一個中國原則基礎上」，按照和平共處五項原則，和世界各國建立和發展對外的關係。

趙樂際還提到，大陸首次推出依法追究台獨分裂行為刑事責任的司法文件，公佈台獨頑固分子名單並實施懲戒，「持續豐富打擊台獨法律工具箱。」

按照慣例，大陸官媒新華社會在稍晚發布趙樂際的講話全文，屆時是否有對台措施或新的表態成為關注焦點。