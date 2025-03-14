宋濤：「反分裂法」清晰劃出以非和平方式制止台獨的紅線
大陸方面於今天在北京人民大會堂，舉辦「反分裂國家法實施二十周年座談會」，首先發言人的大陸國台辦主任宋濤警告稱，「一個中國原則不能肆意挑戰」，並強調反分裂國家法「清晰劃出以非和平方式制止台獨分裂勢力分裂國家的法律紅線」。
這場「反分裂國家法實施二十周年座談會」，由大陸全國人大副委員長李鴻忠主持，大陸全國人大委員長趙樂際為最高層出席官員，中共中央外辦主任王毅、中共統戰部長石泰峰、大陸國務委員兼公安部長王小洪、中共中央軍委委員兼軍委聯合參謀部參謀長劉振立等高層出席。
首先發表談話的宋濤指出，20年前「針對島內台獨分裂活動猖獗」，大陸十屆全國人大三次會議通過了「反分裂國家法」，這是一部「捍衛國家主權和領土完整，震懾和遏制台獨分裂的法律，是一部促進兩岸關係發展，推進祖國統一進程的法律」，是一部維護台海地區和平穩定，符合中華民族根本利益的法律，「對解決台灣問題，實現祖國完全統一具有重要意義和深遠影響」。
他表示，中共十八大以來，中共總書記習近平「領航掌舵，統攬全域，指引對台工作紮實邁進，有力引領兩岸關係發展方向，推動祖國統一進程」。在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，「我們牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」，認真貫徹落實反分裂國家法，在打擊台獨分裂和遏制外部勢力干涉上展現更強能力，在深化兩岸交流合作融合發展上邁出更大步伐，為推進祖國統一進程積蓄更大動力。
他表示，「在反分裂國家法實施20周年之際，以習近平總書記關於對台工作的重要論述為根本遵循，我就貫徹落實這部重要的法律談幾點認識體會」。
首先他提到，「要在一個中國原則基礎上推進祖國統一大業」。宋濤指，去年4月，習近平圍繞把握兩岸關係大局，共創祖國統一和民族復興美好未來發表重要講話，為兩岸關係發展、台海和平穩定指明了前進方向。兩岸同屬一個中國的歷史經緯清晰，法理事實清楚，大陸「憲法」和反分裂國家法奠定了台灣是中國的一部分的堅實法律基礎。「儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土從未分割，也絕不能分割。大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，也絕不會改變」。
他強調，九二共識的核心要義是一個中國原則，大陸願意在一個中國原則和九二共識基礎上，同台灣社會各界共同推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一進程。他並指出大陸持續依法強化兩岸都屬一個中國，無論台海形勢如何變化，「一個中國原則不能肆意挑戰」。
再者他表示，「要堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉」。台獨分裂與台海和平水火不容，是祖國統一的最大障礙。反分裂國家法旗幟鮮明反對和遏制台獨分裂，強調解決台灣問題是中國內政不受任何外部勢力干涉，「清晰劃出以非和平方式制止台獨分裂勢力分裂國家的法律紅線」。他強調，一段時間以來，民進黨當局倚外謀獨，嚴重破壞台海和平穩定，損害台灣同胞利益福祉，危害國家主權和領土完整。他並提到大陸「在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，出台懲獨22條、台獨份子清單等」，宋濤發言至此尚未結束，但媒體則已被清場。
主持會議的中共政治局委員兼大陸人大副委員長李鴻忠則提到，「解決台灣問題是實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求」。
他表示，為深入貫徹落實習近平關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總方略，回顧並展望反分裂國家法在捍衛一個中國原則、打擊遏制台獨分裂、維護台海和平穩定，推進祖國統一進程中等方面的重要作用，經黨中央批准，中共中央台灣工作辦公室與大陸全國人大常委會法工委舉行反分裂國家法實施20週年座談會，趙樂際將發表講話，「充分彰顯了以習近平同志為核心的黨中央，堅定促進兩岸關係和平發展，捍衛國家主權和領土完整，推進祖國統一大業，實現強國建設民族復興偉業的堅定意志和使命擔當」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言