大陸反分裂法20周年座談會登場 趙樂際王毅宋濤出席

大陸方面於今天上午十點，在北京人民大會堂，舉辦「反分裂國家法實施二十周年座談會」，據現場安排，大陸全國人大委員長趙樂際將發表講話。由於總統賴清德昨召開國安高層會議後，定義大陸為「境外敵對勢力」，提出十七項因應策略，陸方今天的表態和未來將如何繼續貫徹反分裂法備受關注。

今天是大陸「反分裂國家法」通過二十周年，國台辦周三下午就通知媒體，「3月14日本周五上午在人民大會堂舉辦重要活動」，並不斷提醒要填寫器材申報表、帶好身分證件，準時提前到達，和須按工作人員指引在指定區域採訪等，顯見層級之高。

根據現場安排，這場「反分裂國家法實施二十周年座談會」於東大廳二樓舉行，按慣例將由大陸全國人大副委員長李鴻忠主持，趙樂際將發表「重要講話」，中共中央政治局委員層級官員，還有中央外辦主任王毅、中共統戰部長石泰峰出席。此外，大陸國務委員兼公安部長王小洪、中共中央軍委委員劉振立，也出席。

與會的還有大陸全國人大、政協、最高法、最高檢、中央軍委等有關部門和北京市政府有關負責人出席。此外，上一次，受疫情影響，大陸是在2020年5月底，召開「反分裂國家法實施十五周年座談會」，由時任大陸全國人大委員長栗戰書發表講話，提出必須堅決遏制打擊台獨、兩岸同胞攜手反獨促統，和堅定推進祖國和平統一進程三項重點。

「反分裂國家法」是大陸在胡錦濤主政時期，於2005年3月14日，在第十屆全國人大第三次會議上通過。該法提出在三種情況下，中共得採取「非和平方式」，即台灣從中國分裂出去的事實、發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變、和平統一的可能性完全喪失。