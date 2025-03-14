賴總統談話隔日 央視發布共軍淮北艦實彈射擊影片

賴總統13日下午發表針對大陸的17項策略後，受到大陸國台辦強烈抨擊，而央視14日一早發布擔負「常態化戰備警巡」任務的共軍淮北艦，在海上進行實彈射擊的影片，該艦不久前曾向我海軍宜陽艦喊話，祝福元宵節快樂。

大陸國台辦13日晚間回應賴總統談話，警告稱「如果台獨分裂勢力膽敢突破紅線，我們將不得不採取斷然措施」。央視新聞14日上午發布一則短影片，並以文字指出，近日擔負「常態化戰備警巡」任務的共軍海軍淮北艦「多戰位同步訓練」。

文章指內容包含：對空部門全空域、多方向攔截「來襲」目標；對海部門「攻擊」遠距離的中大型水面艦艇，做到「打擊即重創」；聲納部門作為順風耳，要根據海況條件，調整聲納工作參數，確保持續穩定跟蹤目標。

影片內容則顯示，舷號516的共軍淮北艦，發射了飛彈、艦砲等各式彈藥畫面。艦上未披露職銜的官兵陳長康指出，「我們以常態化戰備警巡任務為牽引，在值更值勤、戰備訓練、日常管理等方面不斷優化創新，保持高度戒備狀態，高標準完成各項戰備任務」。

淮北艦是在哪裡進行實彈射擊的，央視並未披露，但公開資料顯示，該艦屬於共軍東部戰區，不久前才在台灣島周邊執行「戰備警巡任務」，官媒也披露今年元宵節當天，淮北艦曾向我海軍宜陽艦喊話指出，元宵節是兩岸中國人的傳統節日，值此佳節之際，祝你們和你們的家人元宵節快樂，並以閩南語表示，「順風順水攏吉利，團團圓圓嘸代誌」。

日前大陸兩會期間，共軍與武警代表團發言人吳謙表示，一段時間以來，民進黨當局加緊進行台獨分裂挑舋，妄圖「倚美謀獨」、「以武拒統」，激起了兩岸同胞的共同義憤，「必將受到歷史和正義的清算」。他強調，共軍一向是「打獨促統」的「行動派」，「近年來繞島巡航、軍事懾壓已成常態」，「台獨分子鬧得越歡，脖子上的繩索就會勒得越緊，頭頂上的利劍就會愈加鋒利」。