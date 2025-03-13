台中氣爆案2歲澳門女童逝世 陸委會：深感遺憾

在台中新光三越氣爆案中，2歲澳門女童頭部受到重創，7日在澳門仁伯爵綜合醫院逝世。陸委會表示，對此深感遺憾，已派出澳門辦事處人員代表政府向家屬表達慰問。

大陸委員會（陸委會）13日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，對於澳門女童不幸逝世表達遺憾與哀悼之意；在氣爆案發生後，陸委會人員第一時間前往探視、慰問，隨後派員長駐台中，每天關懷狀況與提供協助，直到其返回澳門為止。

梁文傑指出，13日得知澳門女童離世的消息後，感到非常地不捨，已派出陸委會澳門辦事處人員代表政府向家屬表達慰問。

澳門政府衛生局13日凌晨透過新聞稿表示，先前在台中新光三越氣爆案中受傷的女童，7日在仁伯爵綜合醫院逝世，經過家屬同意後，對外發布消息。