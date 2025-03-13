賴17項國安策略 陸學者：大陸將有更嚴厲措施回應

趕在大陸反分裂法二十周年前夕，總統賴清德今日召開國安高層會議，會後發表談話，定義大陸是「境外敵對勢力」，提出十七項因應策略。上海涉台學者包承柯認為，大陸未來將針對賴清德的十七條做法，有更嚴厲的措施因應，包括透過法治、軍事、經濟等手段打擊「台獨」；北京涉台學者李振廣認為，賴意圖透過渲染大陸威脅，擴大自己的權利，「在台獨這一條路上走到黑」。

就賴清德的談話和十七項因應策略，北京聯合大學台灣研究院院長李振廣受訪表示，坦白說，兩岸情勢其實「沒有這麼緊張」，「反分裂國家法」的主要意圖，是維護和平統一的前景，不讓任何人、任何勢力把台灣分裂出去，但現在賴清德過度渲染大陸威脅，目的是在「滿足自己的政治意圖」。

李振廣列舉，賴清德恢復軍事審判，認為大陸對台交流都是滲透威脅，「他的意圖很危險」，就是要把兩岸交流「徹底關掉」，同時擴大自己的權利，讓台灣重回「戒嚴」，把台灣內部支持統一者都扣上帽子予以打擊。他抨擊，「賴清德的獨裁，是對台灣民主制度和自由價值的最大威脅。」

上海東亞研究所副所長包承柯認為，在烏克蘭的前車之鑑下，賴可能認為「美國也會拋棄他」，因此選擇進一步挑起兩岸衝突對抗，為台獨叫好，為自己增加支持力量。但包承科強調，這種對抗是無意義的，不可能成功，因為大陸在國際上鞏固一中格局，美國也不支持台獨。

包承柯也認為，賴的十七條措施，以及對大陸間諜的指控，是草木皆兵，將主張和平統一的台灣人當作打擊對象，造成寒蟬效應，同時，也將大陸對台灣的好意，包括惠台利民措施、兩岸民間交流，當成「敵對勢力滲透」，「這是一個最新的發展」，將使兩岸走向絕對對抗的境地。

因此，李振廣認為，賴清德想要「在台獨這一條路上走到黑」，大陸則會進一步塑造統一大勢，其中不只交流合作，還有強化「應對台獨分裂的能力」，包括常態性的軍演都是選項，反分裂國家法也可能有新的提法、新的聲明。

就未來大陸如何推動、貫徹反分裂國家法，他認為，最重要的是落實，過去說反分裂法是「達摩克利斯之劍（懸頂之劍）」，現在也會有落下的時候。

包承柯說，大陸進一步強化構建兩岸和平統一的環境，就是對「賴清德當局」的最大打擊，目前，大陸仍將和平統一作為最主要推動的政策方針，但針對賴的做法，也會出現一些調整，特別在打擊台獨分裂勢力進一步加強。未來，針對賴清德的十七條做法，預計會有更嚴厲的措施因應，包括透過法治、軍事、經濟等手段打擊台獨。