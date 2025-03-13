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路透提問賴總統談話 陸外交部：改變不了統一大勢
賴清德總統今召開國安高層會議，會後發表敞廳談話，表示大陸已是「境外敵對勢力」，政府將針對台灣當前所面對的五大國安及統戰威脅，提出十七項因應策略。對此，大陸外交部發言人毛寧下午在回應外媒路透的提問時，表示不管民進黨當局說什麼，都改變不了「祖國必然統一」的大勢。
毛寧13日下午主持大陸外交部例行記者會，會上，路透記者提問說，「台灣總統賴清德稱，中國對台灣加強了滲透，大陸現在正在吸收包括黑社會、軍人和媒體人士在內的人員來發動他們進行滲透。妳對此有何評論？」
毛寧回應說，「首先，台灣是中國的一部分，沒有什麼『總統』，你提到的也不是一個外交問題。」
毛寧接著說，「我可以告訴你的是，不管民進黨當局說什麼，都改變不了台灣是中國一部分的事實，改變不了祖國必然統一的大勢。」
對於上述答問，在大陸外交部公布記者會文字實錄前，陸媒財聯社等報導已先行發布，但報導中僅寫道「有記者就賴清德言論進行提問」，並未寫出是路透記者提問，也沒有寫出提問的詳細內容。
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