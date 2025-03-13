聽新聞
0:00 / 0:00
中俄伊將在北京會晤 陸外交部：為早日恢復對話談判創造條件
大陸將於14日舉行伊朗核問題的中俄伊北京會晤，大陸外交部發言人毛寧14日表示，北京會晤是中方最新的外交努力，旨在加強溝通協調，為早日恢復對話談判創造條件。
大陸外交部12日宣布，中方將於14日舉行伊朗核問題中俄伊北京會晤，大陸外交部副部長馬朝旭將主持會議，俄羅斯副外長里亞布科夫、伊朗副外長加里布阿巴迪（Kazem Gharibabadi）將赴北京出席，三方將就伊朗核問題及其他共同關心的問題交換意見。
被問中方對此次會晤的期待，毛寧回應，作為聯合國安理會的常任理事國，和伊朗核問題全面協議的參與方，中國一貫主張通過政治外交途徑妥善解決伊朗核問題，維護國際核不擴散機制，促進中東地區的和平穩定。
毛寧並提到，在當前形勢下，「我們認為有關各方都應當保持冷靜克制」，避免伊核局勢升級，甚至走向對抗衝突。她表示，中方真誠希望各方能夠相向而行，不斷增信釋疑，早日將重啟對話談判的勢頭轉化為現實。
中伊俄才剛於11日晚間結束「安全紐帶-2025」聯合演習海上演習，此次聯演的海上階段，於10、11日在伊朗恰巴哈爾港附近區域組織實施，主要圍繞打擊海上目標、臨檢拿捕、損害管制、聯合搜救等科目展開演練。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言