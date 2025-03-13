中俄伊就伊朗核問題會晤 北京：為對話談判創條件
針對中國14日將在北京舉行伊朗擁核問題中俄伊會晤，中國外交部發言人毛寧今天指出，北京會晤是中方最新的外交努力，旨在加強溝通協調，為早日恢復對話談判創造條件。
中國外交部昨天宣布，中方14日將於北京舉行伊朗核問題中俄伊會晤，三方將就伊朗核問題與其他共同關心的問題交換意見。中方將由外交部副部長馬朝旭主持會議。
據中國外圍官媒環球時報報導，在今天的中國外交部例行記者會上，毛寧指出，中方已經發布將舉行中俄伊北京會晤的消息。作為聯合國安理會的常任理事國和伊朗核問題全面協議的參與方，中國一貫主張通過政治外交途徑妥善解決伊朗核問題，維護國際核不擴散機制，促進中東地區的和平穩定。
毛寧又說，在當前形勢下，中方認為有關各方都應當保持冷靜克制，避免伊朗擁核局勢升級，甚至走向對抗衝突。中方真誠希望各方能相向而行，不斷的增信釋疑，早日將重啟對話談判的態勢轉化為現實。
美國總統川普7日表示，他已致函敦促伊朗參與新核協議的談判，隔天伊朗最高領袖哈米尼（AyatollahAli Khamenei）表示，德黑蘭不會被脅迫參加談判。
伊朗官方媒體報導，總統裴澤斯基安（MasoudPezeshkian）表示，伊朗在受到威脅時不會與美國談判，他告訴川普，「看你要怎樣就怎樣吧，隨便你」。
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