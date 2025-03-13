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曾解析新冠病毒RNA結構 王健偉接任陸疾控中心主任

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸疾病預防控制中心近日宣布，由主要從事重要呼吸道病毒感染致病機制與防治研究的王健偉接任疾控中心主任。（圖／取自百度）
大陸疾病預防控制中心近日宣布，由主要從事重要呼吸道病毒感染致病機制與防治研究的王健偉接任疾控中心主任。（圖／取自百度）

大陸疾病預防控制中心近日宣布，由主要從事重要呼吸道病毒感染致病機制與防治研究的王健偉，接任疾病預防控制中心主任。在先前新冠疫情爆發期間，王健偉等人曾帶領團隊迅速行動，在之前研究基礎上，解析新冠及其相關病毒的RNA結構。

澎湃新聞報導，大陸疾病預防控制中心近日舉辦幹部大會，大陸國家疾控局長沈洪兵出席會議並講話、副局長盧江出席並主持會議，會上公布決定，由王健偉任大陸疾病預防控制中心主任。

公開資料顯示，王健偉從事呼吸道病毒感染致病機制與防控研究，先後擔任中國醫學科學院北京協和醫學院研究員、教授，中國醫學科學院系統醫學研究院院長，蘇州系統醫學研究所所長，中法新發病原體聯合實驗室主任，其研究成果曾入選「中國2020年度生命科學十大進展」。

根據北京清華大學2021年發布文章，新冠肺炎疫情爆發後，北京清華大學生命科學學院副教授張強鋒、協和醫學院王健偉以及北京清華大學醫學院丁強率領團隊迅速行動，在之前研究基礎上，解析新冠及其相關病毒的RNA結構，還利用新開發的深度學習模型PrismNet，嘗試從新的角度尋找有效的抗病毒藥物。

此前，針對大陸醫學科學領域廣泛關注的「卡脖子」（缺乏關鍵技術）問題，王健偉曾表示，每位專家及團隊的專長有所不同，解決這些問題需要多學科的合作。例如，當前呼吸道感染高發，亟需可普及應用的、更快速靈敏的病原檢測設備和試劑，這就需要醫科、工科和理科等多學科合作，研發具有自主知識產權的新設備和新技術，並能真正落地使百姓受益。

病毒 科學 醫學院

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