曾解析新冠病毒RNA結構 王健偉接任陸疾控中心主任

大陸疾病預防控制中心近日宣布，由主要從事重要呼吸道病毒感染致病機制與防治研究的王健偉，接任疾病預防控制中心主任。在先前新冠疫情爆發期間，王健偉等人曾帶領團隊迅速行動，在之前研究基礎上，解析新冠及其相關病毒的RNA結構。

澎湃新聞報導，大陸疾病預防控制中心近日舉辦幹部大會，大陸國家疾控局長沈洪兵出席會議並講話、副局長盧江出席並主持會議，會上公布決定，由王健偉任大陸疾病預防控制中心主任。

公開資料顯示，王健偉從事呼吸道病毒感染致病機制與防控研究，先後擔任中國醫學科學院北京協和醫學院研究員、教授，中國醫學科學院系統醫學研究院院長，蘇州系統醫學研究所所長，中法新發病原體聯合實驗室主任，其研究成果曾入選「中國2020年度生命科學十大進展」。

根據北京清華大學2021年發布文章，新冠肺炎疫情爆發後，北京清華大學生命科學學院副教授張強鋒、協和醫學院王健偉以及北京清華大學醫學院丁強率領團隊迅速行動，在之前研究基礎上，解析新冠及其相關病毒的RNA結構，還利用新開發的深度學習模型PrismNet，嘗試從新的角度尋找有效的抗病毒藥物。

此前，針對大陸醫學科學領域廣泛關注的「卡脖子」（缺乏關鍵技術）問題，王健偉曾表示，每位專家及團隊的專長有所不同，解決這些問題需要多學科的合作。例如，當前呼吸道感染高發，亟需可普及應用的、更快速靈敏的病原檢測設備和試劑，這就需要醫科、工科和理科等多學科合作，研發具有自主知識產權的新設備和新技術，並能真正落地使百姓受益。